Este sujetador de encaje de Oysho no solo es precioso, sino también comodísimo, está en varios colores y solo cuesta 13 euros

Encontrar la ropa interior perfecta no es tan complicado.

María Aguirre | Woman.es

La tarea de encontrar un sujetador que esté hecho casi a medida para nosotras puede ser muy tediosa. El que nos gusta por su diseño nos resulta incómodo, el que se adapta como una segunda piel es totalmente antiestético, el que realza más el pecho nos queda fatal, el que mejor sienta con la ropa nos hace bolsas... vamos, que dar con uno que cumpla con todos los requisitos que buscamos es más complejo que hacerse con el santo grial.

Suerte que Oysho nos lo pone cada vez más fácil al crear cada vez más opciones entre las que es prácticamente imposible no conseguir la adecuada para ti. Y en este afán de la firma del grupo Inditex porque encontremos el sujetador perfecto han lanzado uno que satisface uno por punto las demandas que le hacemos a esta parte de la ropa interior.

Primero, es ultracómodo, nada de copas que se clavan, tiras que dejan marcas o materiales que irritan la piel, este sujetador sin relleno se adapta de tal forma que parecerá que no llevas nada puesto. Por algo lleva la palabra "confort" en su denominación.

Segundo, es bonito. Vale que lo primero que busquemos es que resulte confortable, pero no podemos negarnos que siempre nos gusta que el diseño acompañe. Sobre todo si tenemos en cuenta que muchas veces mostramos parte de él cuando lo lucimos, por ejemplo, con una camisa sutilmente abierta. En este caso suma puntos al ser de encaje y estar disponible en, atención, ¡seis colores diferentes! Blanco, rosa, verde, malva, amarillo y negro son los tonos en los que han fabricado este sujetador por lo que no hay excusas para no hacerte con tu favorito.

Tercero, sienta bien. Su forma triangular y el hecho de no llevar aros implica que no es el modelo que más realza el pecho pero sí el que hace que este quede perfectamente encajado y, por tanto, ni te percatarás de que lo llevas puesto.

Por último, el precio. Cuando hablamos de lencería este no debería ser un factor importante pero sí que es decisivo y es por eso que, los 12,99 euros que marca la etiqueta de esta pieza de Oysho ha sido lo que nos ha lanzado directamente a darle al botón de "añadir al carrito" en la tienda online.