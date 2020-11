Encontrar un sujetador cómodo y bonito no es sencillo, pero hemos dado con uno que se acerca a la perfección

Olvidarse de las costuras, los cierres y apostar por la comodidad, ¿la nueva liberación?

Buscar un sujetador cómodo y bonito, de esos que te hace sentir segura y sexy, es uno de esos dilemas de la moda que se nos plantean de forma habitual.

Conseguir ambas cosas no resulta una tarea sencilla, pero no es imposible. Sí, hemos tardado, hemos probado mucho y siempre encontrábamos algún detalle que no terminaba de convencernos. Pero, amiga, hemos dado con una opción que reúne todo aquello que buscamos cuando se trata de ropa íntima.

Y es que, especialmente tras estos meses en los que en muchos casos hemos adaptado el teletrabajo como forma de vida, nuestro foco en prendas lenceras se ha puesto en aquellas que son, ante todo, cómodas. Aunque, siendo sinceras, no queremos renunciar a que sean bonitas, porque así somos, inconformistas por naturaleza.

Uno de los sujetadores que nos ha conquistado pertenece a la línea Soft Stretch de Chantelle. Un diseño sin aros, sin costuras que se adapta como una segunda piel al cuerpo. Diseñado con una tejido tecnológico transpirable e innovador, que ofrece un confort increíble y, además, total invisibilidad bajo la ropa. Esta pieza se encuentra disponible en varios colores y uno de los modelos cuenta con detalles de troquelado en la espalda, combinando sencillez con un toque sexy.

No cuenta con enganches, de esta manera se consigue la comodidad de un top pero la sujeción de un sujetador. Una tendencia que Calvin Klein convirtió en viral en las redes sociales con sus propuestas de algodón e incorporando su logo (línea que cumple 50 años), y que otras firmas han incluido entre sus propuestas para confirmar la tendencia; Oysho y Ônne Swimwear. Otras como Chantelle le han dado el punto sofisticado a estos cómodos sujetadores.

