Stradivarius Meets Art, según sus protagonistas: así es el proyecto que apoya a artistas emergentes

Hablamos con Raúl del Sol, Carlota Pérez de Castro y Montserrat Olmedo, tres de los pilares fundamentales de esta iniciativa con la que Stradivarius busca dar visibilidad a nuevos creadores de diversas disciplinas y acercar el arte a nuestro día a día.

SILVIA VÁZQUEZ | Edición de vídeo: FÁTIMA GARCÍA ORTIZ

"Para mí el arte es vibrar, es sentir algo bello", asegura Carlota Pérez de Castro mientras Raúl del Sol y Montserrat Olmedo suscriben sus palabras. Los tres son parte fundamental de 'Stradivarius Meets Art', un ambicioso proyecto con el que la firma de Inditex pone sus plataformas al servicio del talento emergente.

Fue en enero de 2021 cuando la marca gallega lanzó un llamamiento mundial a la comunidad artística internacional. Desde entonces, más de 800 creadores de todo tipo de disciplinas (pintura, cerámica, crochet, ilustración...) han compartido sus propuestas con Stradivarius. ¿El premio? Exponer sus obras en las tiendas físicas y beneficiarse de la visibilidad del gigante textil en el entorno digital.

Una de las afortunadas (y la única española seleccionada en esta primera fase) es Montserrat Olmedo, una secretaria con inquietudes artísticas que un día descubrió su pasión realizando cuadros con hilo de algodón entrelazados. "Empecé como hobby; fue un proceso de prueba y error", comenta respecto a sus coloridas obras. "No recuerdo cómo me topé con el proyecto, pero decidí participar y un día abrí el correo y me quedé asombrada cuando vi que había sido seleccionada".

El responsable de ese proceso de selección ha sido Raúl del Sol, pintor y creativo dentro del departamento de escaparates Stradivarius. "No ha sido fácil elegir, porque todos se lo merecen", nos cuenta en el evento de presentación que la marca ha organizado en Barcelona, en un espacio privilegiado de la Fundación Miró.

Los patrones que ha tenido en cuenta para realizar la criba han sido dos: que representaran diferentes disciplinas y que las obras pudieran convivir en las tiendas. "Vendemos ropa, pero al lado de las prendas va a haber una exposición itinerante; tiene que haber un diálogo entre ambos, una misma armonía", explica el artista.

"Es un trampolín muy importante", agradece Montserrat, que dentro de poco podrá ver sus cuadros junto a las colecciones de moda de la marca. "¿Te imaginas? Ir a comprar un vestido y encontrarte al lado uno de mis cuadros... ¡será fantástico!".

"Me parece bellísimo que una marca tan grande quiera utilizar su plataforma para dar a conocer a artistas y para sensibilizar a su público", apunta Carlota Pérez de Castro después de realizar una 'performance' de la que ha salido cubierta por completo de colores. La actuación se titula 'Despertando el estado de flow' y con ella quiere expresar cómo se siente cuando le visitan las musas. "Es super efímero. Cuando estoy creando estoy tan metida en la obra que me gustaría bucear en ella... y creo que me lo he tomado demasiado enserio", bromea.

Además de colaborar como asesora en el proyecto, esta joven es una de las creadoras de #exposiciónandante, un movimiento (o, en sus propias palabras, "una manera bella de protestar") que nació después del confinamiento como respuesta al parón del sector. "No había galerías, no había eventos y no teníamos forma de mostrar todo lo que habíamos creado durante los meses de encierro, por eso pensé ¡vamos a dar un paseo con nuestros cuadros!", recuerda con emoción.

Así se inició esta especie de procesión artística que ya va por su quinta edición y que llamó la atención del equipo de Stradivarius, que ha decidido involucrarse y ayudar a trasladarlo a diferentes ciudades del mundo en el marco del proyecto Stradivarius Meets Art.

Y esto ha sido solo el comienzo: la convocatoria de participación continúa activa en la web de la firma hasta el 21 de diciembre de 2021, por lo que durante los próximos meses artistas emergentes de todo el mundo podrán hacer llegar sus creaciones y tener la oportunidad de protagonizar las galerías de arte físicas y digitales de las marca durante la temporada primavera/verano del próximo año.