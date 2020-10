Esta sobrecamisa de Stradivarius nos parece lo más para llevar con vestido como ha hecho Paula Echevarría

Alegría y comodidad para nuestros looks otoñales.

Fue el otoño pasado cuando las sobrecamisas hicieron acto de presencia en sus versiones conocidas como leñador, más calentitas y con los cuadros como protagonistas. Pensábamos que era algo pasajero pero no, no solo es que la pieza no se ha perdido de nuevo, es que además ha pasado a formar parte de las colecciones de las diferentes firmas en múltiples formatos.

Es más, incluso ha sido bautizada de nuevo ahora como 'shacket' ya que ha pasado a ser una pieza a medio camino entre una chaqueta y una camisa tradicional. Un imprescindible del otoño al que se le puede sacar partido de diversas formas.

Con jeans y camiseta debajo es la más habitual pero ahora hemos descubierto gracias a Paula Echevarría que ofrece muchas otras posibilidades. Una de ellas es la que la actriz ha lucido en su perfil de Instagram en la que esta nueva prenda estrella es la protagonista de un look ideal con minivestido y botas altas.

Nos ha encantado la mezcla del negro de las botas de Massimo Dutti, el bolso de Valentino y del minivestido de Cool the Sack como contrasta con el alegre azul de la sobrecamisa elegida por la intérprete que puede encontrarse en Stradivarius.

De hecho, este mismo modelo de punto oversize con cuello solapa y bolsillos en plastrón que Paula ha encontrado en la tienda del grupo Inditex está disponible también en otros 5 colores diferentes que puede hacer las mismas funciones con otras fórmulas que se te ocurra lucirlas como por ejemplo con unos shorts o simplemente con un pantalón negro.

Su precio es de 29,99 euros y, visto lo visto, pocas inversiones se nos ocurren mejores para dar la bienvenida como se merece la temporada de frío.