Esta mañana ha salido a la venta la colaboración de moda más esperada del año. Y lo queremos TO-DO.

SILVIA VÁZQUEZ

Desde que se anunció la unión de H&M y Simone Rocha, todas las amantes de la moda tenían marcado en rojo en sus calendarios el jueves 11 de marzo. Y ahora que por fin ha llegado la fecha podemos confirmar que la espera ha merecido la pena: ¿puede ser más bonita la colección? Romántica, delicada, inclusiva... y todo un éxito entre las compradoras, a juzgar por la cantidad de carteles de "agotado" que ha colgado en la web a las pocas horas de salir a la venta.

"Tiene un mundo mágico. Es cierto que es muy femenina, pero en la superficie, creo. Si miras más allá, hay cierto toque punky, tiene mucho carácter, y sobre todo una autenticidad que es muy inspiradora. Y creo que eso refleja muy bien lo que las mujeres quieren hoy", explicaba Ann-Sofie Johansson para Woman.es al presentarnos la línea. Las palabras de la directora creativa de H&M se materializan en lazos, perlas, tul, organza, volantes y demás clichés de la feminidad romántica que campan a sus anchas en unas prendas que, sin embargo, aportan una visión más abierta, poliédrica y diversa de la feminidad.

“La ropa de Simone Rocha está hecha para todos, sea cual sea su edad, la talla que usen, su estilo, sea una chica más femenina o más andrógina. Tiene algo para todos. Y siento que su ropa está hecha para ser usada, para ser vivida”, confirma la actriz británica Daisy Edgar-Jones, protagonista de la campaña en la que también han participado, entre otras, Kaia Gerber, la intérprete Helena Bonham Carter o la modelo 'curvy' Paloma Elsesser.

Quizás por este motivo, entre nuestros 10 favoritos de la colección de H&M x Simone de Rocha puedes encontrar desde unos calcetines estampados hasta el vestido negro con flores rojas que desde la marca predecían que sería un 'bestseller' (acertaron: ya está agotado en todas las tallas), pasando por una gabardina con mangas 'puffy', una camiseta de algodón con perlas bordadas o una sudadera de la línea masculina.

10 imprescindibles de la colección de Simone Rocha y H&M (que están vo-lan-do de la web) Ver 10 fotos

Si a ti también te han gustado, no dudes en echar un vistazo rápidamente a la tienda 'online' (en esta ocasión, la cápsula no llegará a los establecimientos físicos) porque, como cada vez que H&M presenta su colaboración anual con diseñadores de pasarela... ¡los diseños se agotan por minutos! Y no nos extraña.