Si sigues en búsqueda de unos pantalones efecto piel que hagan tipazo, mira los que tiene Eugenia Silva (que además quedan genial con botas)

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

No tenemos ninguna duda. Los pantalones de cuero (o de efecto piel) son la prenda más repetidas del 'street style' del otoño-invierno. Desde que empezó la temporada, no hemos dejado de ver este tipo de diseños en todas sus versiones (desde en pantalones tipo 'culotte' hasta en leggings) en los escaparates de las principales firmas de moda y, con el paso de los meses, hemos confirmado que ya es una de las prendas favoritas de las que chicas con más estilo. Y en esta lista no podía faltar Eugenia Silva.

El éxito de estos pantalones, sin duda, es su versatilidad. Contar con unos en el armario siempre será un acierto porque pueden salvarnos de más de un "qué me pongo" pero puede que seas de las que todavía no se haya hecho con los suyos... Si a estas alturas de temporada todavía no has encontrado un pantalón de efecto piel que te haga tipazo, tenemos que decirte que ya puedes dejar de buscar porque gracias a Eugenia Silva hemos encontrado los más favorecedores de los escaparates.

La modelo ha compartido en Instagram un look de temporada de lo más inspirador y perfecto para el día a día, ya que ha sabido jugar con el 'mix and match' al apostar por la comodidad de unas prendas de punto y la elegancia de unos pantalones de efecto cuero.

En concreto, Eugenia Silva ha lucido un 'twin set' de color camel, formado por un cárdigan de escote en pico, hombro caído y cierre delantero de botones, así como por un jersey de cuello alto. Y aunque ya sabemos que este tipo de prendas en clave 'comfy' (que también se subieron al pódium de las tendencias durante todo el 2020), confesamos que del look nos quedamos con los pantalones, ¡no pueden gustarnos más!

Se trata de un pantalón negro de efecto piel que son superfavorecedores y hacen tipazo porque son de corte "carrot" (es decir, cuentan con el mismo ancho desde la cintura hasta los tobillos) y de tiro alto. Además, cuentan con un cinturón a tono y bolsillos laterales, y quedan ideales con botas, tal y como propone Eugenia Silva con su look.

Aunque la modelo los ha llevado con botines planos negros, nosotras también nos lo imaginamos por dentro de unas botas de caña alta (que, por cierto, este es un "trucazo" de estilo que nos desveló Alexandra Pereira) o incluso con unas 'combat boots' si buscas un look más cañero.

Los pantalones pertenecen a la firma Antik Batik y ahora mismo tienen un precio rebajado de 140 euros (antes valían 200 euros). Pero si los quieres tendrás que darte muchísima prisa porque ya están prácticamente agotados.

