¿Qué significa que Zara haya fichado a la modelo curvy Paloma Elsesser, también activista del movimiento body positive? 

Estamos en el principio de una moda con más diversa. Ahora solo hay que esperar que, como hacen otras firmas como Asos o la anteriormente nombrada Mango, aumenten la variedad de tallas en cada vez más prendas (incluida su ropa interior, por favor).

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

Mientras que hasta hace prácticamente dos días Mango sí había apostado por la moda curvy con su línea Violeta by Mango, que ahora aparece integrada en la colección general, Zara no había hecho ningún movimiento similar. Eso sí, en los últimos años, han aumentado el tallaje y en algunas prendas podemos encontrar XXL o la talla 46,, pero no en toda la colección, solo en algunas prendas seleccionadas y sí ha posado para la firma con algunas modelos que se salen del normopeso. Violeta by Mango contó con tops de la talla de Ashley Graham o la española Lorena Durán, Zara ha fichado a otra top curvy, Paloma Elsesser, también activista del movimiento body positive.

La instagrammer curvy Marina Llorca muestra los insultos que tiene que soportar en redes y responde

Lorena Durán presenta la primera colección de baño curvy real

Sin previo aviso, como suele hacer Zara con cada uno de sus movimientos -apenas comunica y ni falta que les hace-, este mismo jueves, aprovechando la reposición de existencias, aparecía en la web de la firma Paloma Elsesser, a la que la web models.com la nombró como la mejor modelo del año.

Hija de madre afroamericana y padre suizo-chileno, nació en Los Angeles y la descubrió la maquilladora Pat McGrath mientras estudiaba en Nueva York Psicología y Literatura en The New School. “No era lo suficientemente alta ni lo suficientemente delgada. Simplemente era una chica morena gordita y rara de Los Angeles, que intentaba resolver mis cosas”, confesó a la revistas ‘Vogue’, de la que fue portada en el mes de enero.

Y, como la activista curvy que es, está muy orgullosa de todo lo que está logrando con su esfuerzo y de lo que significa. “Lo que más me llena de esto es el componente social. Me gusta la idea de estar creando un espacio abierto para quienes se sientan poco representados en los medios y en la publicidad, e invitarlos a compartirlo. Quiero poder sentirme orgullosa, y llevar la defensa de la diversidad a todos los ámbitos que pueda: desde la ropa hasta la literatura”, ha dicho.

Y a Inditex no se le ha pasado por alto ni su fuerza ni su garra ni su belleza. Estamos en el principio de una moda con más diversa. Ahora solo hay que esperar que, como hacen otras firmas como Asos o la anteriormente nombrada Mango, aumenten la variedad de tallas en cada vez más prendas (incluida su ropa interior, por favor).