En Sfera vas a encontrar justo esa blazer que en realidad es un vestido con mangas abollonadas y cinturón con hebilla joya que buscabas para tu look de invitada

Y lo que es mejor, sienta de lujo.

Woman.es

Andábamos en busca de un vestido original para las bodas que tenemos agendadas próximamente y son varias las opciones interesantes con las que nos hemos topado en los últimos días. Por un lado, un vestido corto de flecos que es una auténtica pasada y descubrimos gracias a Mery Turiel; y por otro, un diseño de Redondo Brand que nos ha hecho recordar que el azul es siempre una de las mejores elecciones como look de invitada. Pero aún estábamos al acecho de algo un poco más sobrio que también pudiéramos conservar como fondo de armario para otro tipo de eventos.

Y para sorpresa nuestra lo hemos encontrado en Sfera. En concreto hemos encontrado una pieza que reúne muchas de las cosas que más interesantes esta temporada.

En primer lugar por ser corto, lo cual siempre se agradece si lo que se busca es la versatilidad -no olvidarse nunca que la etiqueta determina que los vestidos largos son exclusivos de la tarde-noche-, en segundo lugar porque al ser tipo blazer le da un plus de originalidad al estilismo, lo cual nos lleva seguidas hasta al tercer punto que es el de las mangas abullonadas que además de dar un original volumen sigue la tendencia iniciada el pasado año que no tiene ninguna gana de marcharse. No hay que restarle importancia tampoco al cuarto y último detalle diferencial, el del cinturón ancho con gran hebilla de strass que marca la silueta y consigue un potente efecto estilizador que resulta de lo más agradecido al tiempo que sofistica la prenda de cara a cualquier salida nocturna.

El hecho de que sea negro le otorga además un carácter versátil inigualable. Con unas sandalias del mismo color sale una combinación infalible, pero también con unos altos zapatos de salón de un color llamativo para romper con la monocromía o incluso con unos botines o botas altas cuando quieras explotarlo más allá de las bodas para disfrutar de una fiesta entre amigos.

59,99 euros es lo que cuesta este vestido-blazer que, visto el juego que puede darnos, nos parece un precio más que razonable para llevárnoslo a casa.