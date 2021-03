Puede que la Semana Santa del 2021 sea atípica en muchos sentidos, pero si hay algo que no falla en estas fechas (además de las torrijas) es la lluvia. ¿Preparada para afrontarla con tus mejores looks?

SILVIA VÁZQUEZ

Las predicciones meteorológicas anuncian lluvia y tormenta para Semana Santa. Menuda sorpresa, ¿no? (Ironía ON). Si a eso le sumamos las restricciones derivadas de la pandemia, el panorama puede ser bastante desolador. Pero nada de bajones, amigas, tenemos dos opciones para que aproveches al máximo estas pequeñas vacaciones:

1. Quedarte en casa, disfrutar de las pelis y series de estreno del momento y meterte en la cocina para preparar alguna receta dulce (y/o saludable) típica de estas fechas.

2. Echar un vistazo a la #AgendaWoman, apuntarte a los mejores planes de Semana Santa para disfrutar sin moverte de tu ciudad ¡y salir a pasarlo de miedo!

Nosotras tenemos claro que en el punto medio está la virtud, por eso vamos a compaginar ambas propuestas. Y, como buenas amantes de la moda, no necesitamos más excusa que esa para hacer un poco de 'shopping' y preparar nuestro armario con las prendas y tendencias necesarias para sacarle el máximo partido a los días de lluvia que vengan esta temporada. ¡Apunta!

Gabardina

Si hablamos de mal tiempo, no cabe duda que la gabardina es la prenda estrella. ¿Lo mejor? Que nunca pasa de moda, por lo que resulta una inversión segura. Más allá de los diseños clásicos de aires 'british', este 2021 las más buscadas son extralargas (siguiendo la pauta que han marcado los abrigos del invierno) y en el color arena habitual.

Estos son algunos de los diseños más apetecibles que hemos encontrado en las tiendas 'online' y, si necesitas ideas para combinarlas, ficha esta guía para llevar tu gabardina o 'trench' como una auténtica 'insider'.

Gabardina con cinturón en color azul marino, de Sézane.

Precio: 230 euros.

Gabardina larga de corte evasé en color piedra, de Bimba y Lola.

Precio: 250 euros.

Gabardina clásica con cinturón en color camel, de Caroll.

Precio: 180 euros.

Chubasquero

Otra pieza imprescindible para superar un día de inestabilidad climática (en cualquier época del año) es el chubasquero. Gracias a sus patrones, generalmente 'oversize', estas chaquetas impermeables son más informales que las gabardinas, por lo que se presentan como la alternativa perfecta para ir estupenda (y bien preparada para cualquier tormenta) en tus planes con amigas o excursiones a la naturaleza.

Chubasquero con capucha de estampado de cuadros vichy, de H&M.

Precio: 39,99 euros.

Chubasquero embolsable con capucha y cinturón en tejido técnico de color khaki, de Mango.

Precio: 59,99 euros.

Parka con capucha repelente al agua de color marfil, de Uniqlo.

Precio: 49,90 euros (antes: 69,90 euros).

Botas de agua

También tenemos que hablar de calzado y, por tanto, de las botas de agua con las que saltar en cada charco y superar cualquier día de lluvia. Este 2021 estamos de suerte: las botas engomadas son supertendencia, especialmente los modelos de caña alta. Lo hemos visto hasta la saciedad en Instagram y en el 'streetsyle' (¡incluso en días soleados!), por lo que no será difícil incluirlas en tus looks de Semana Santa. ¿La opción más repetida? Combinarlas con shorts o minifaldas y añadir un trench largo.

Botines de agua con calcetín en color beige claro, de Unisa.

Precio: 69,90 euros.

Botas de agua altas en color rojo, de Hunter.

Precio: 130 euros.

Botas de agua de media caña en color azul petróleo de acabado mate, de Igor.

Precio: 49,95 euros.

Bucket hat

En el terreno de los accesorios, esta Semana Santa lluviosa es el momento de darle una oportunidad a los 'bucket hat' (si es que todavía no lo has hecho). Al igual que las gorras, estos gorritos están en pleno auge en el 'street style'; y no nos sorprende: no solo te ayudan a disimular un 'bad hair day' (algo bastante frecuente con la humedad), sino que además son capaces de marcar la diferencia y transformar cualquier conjunto básico en un 'lookazo'. ¿Te animas?

Gorro 'bucket hat' con inicial bordada, de Zara.

Precio: 15,95 euros.

Gorro 'bucket hat' con visera en cuero color mostaza, de COS.

Precio: 49,95 euros (antes: 99 euros).

Gorro 'bucket hat' de nylon en color negro, de & Other Stories.

Precio: 25 euros.

Y, si todavía crees que los gorros 'bucket' no son lo tuyo, siempre puedes probar con uno de estos 17 peinados fáciles para días de lluvia.