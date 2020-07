Este es el momento de invertir en un accesorio para todo el año y lo mejor es que solo cuestan 10 euros.

La verdad es que Parfois es una de esas marcas en las que siempre encontramos joyas, bolsos, complementos y hasta de ropa en las que vale la pena invertir. No solo suelen tener precios bastante asequibles sino que su diseño y calidad es de primera. Y sí, vale que tienen precios bajos, pero no por eso no vamos a evitar navegar y descubrir los chollos que nos deparan sus rebajas.

Y es que este es precisamente el momento del año en el que debemos invertir en accesorios que nos acompañen todas las temporadas y por eso hoy nos hemos querido fijar en los bolsos que nos deja la firma y que son totalmente ideales para ir a la playa, disfrutar de la terraza, pero sobre todo que podemos llevar en otoño e incluso invierno.

La firma portuguesa nos ha conquistado con estos seis bolsos que son capaces de darle un giro de 180 grados a cualquier look. Se trata de diseños pequeños, minimalistas y no por ello dejan de ser llamativos. En su gran mayoría son bandoleras trenzadas que resultan comodísimas y en las que podemos meter el bañador, el protector solar, el móvil y hasta un cambio de ropa.

También los hay más pequeños y delicados, ideales para una cena a la orilla de la playa o para ese lounge que tanto te gusta. Hay una gran variedad para todos los gustos y momentos, pero lo mejor de todo es que estos seis bolsos que hemos seleccionado cuestan menos de 10 euros. Aunque parezca mentira, estos diseños que no solo son bonitos, sino atemporales son un verdadero chollazo. ¡Disfruta del 'shopping' pinchando en la fotogalería!