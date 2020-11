El vestido de punto de Zara que Sara Carbonero ha llevado con unas botas de tacón para conseguir un lookazo

No hay celebrity que lleve este tejido como la presentadora.

Sara Carbonero y el punto viven un idilio perenne. No se le caen las hojas ni en otoño. Es más, parecen más fuertes y vivas que nunca. No en vano, el punto es un tejido que de adapta de maravilla al clima frío, y no solo se puede lucir en todo tipo de jerseys trenzados.

La presentadora, de hecho, suele hacerlo más en vestidos, prenda que domina como nadie. Es la reina absoluta del vestido de punto.

No es la primera vez que defendemos esta tesis, y a riesgo de ser repetitivas volvemos a insistir en ella aprovechando el último lookazo que ha compartido en Instagram. La periodista ha salido a disfrutar de la gastronomía madrileña con un vestidazo midi de punto de color gris que no solo es muy elegante, también parece comodísimo.

Del vestido destacan sobre todo las mangas largas abullonadas con remate elástico ajustado en las muñecas y el original cuello caja de formas curvas, como esas fachadas del barroco que rompen con las líneas rectas y proporcionadas renacentistas. Estas líneas curvas, de corte evasé, se mantienen en la parte baja del vestido, dándole un aspecto amable y alegre a la falda.

Como pasa con la mayoría de las piezas de punto que tiene Sara en su armario, es una prenda versátil, que te puedes poner en cualquier contexto. Ella misma nos ha enseñado varias veces el camino para combinarlos de forma informal, con deportivas, y ya ves que con botas altas conforman un outfit perfecto para un plan de ocio nocturno.

El vestido, por cierto es de Zara, igual que el conjunto de punto que llevó hace unos días y que los vaqueros rotos que se han convertido en sus favoritos para llevar con botines chelsea.

Está disponible en la tienda online de la firma de Inditex y su precio es de 39,95 euros.