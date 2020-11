¿Pueden ser más ideales?

Hace apenas un mes, Sara Carbonero, junto a su fiel amiga y compañera Isabel Jiménez, lanzaba la nueva colección sostenible de Slow Love y Cortefiel (que, por cierto, ha tenido una acogida increíble) y, días más tarde, la periodista nos sorprendía con un posado en Instagram con el que nos adelantaba que se traía algo entre manos con la firma Agatha París.

Fue en el años 2015 cuando Sara Carbonero diseñaba su primera colección de joyas con la marca, y desde entonces no han dejado de trabajar conjuntamente.

En esta ocasión, tal y como nos podíamos imaginar, Sara Carbonero ha repetido con la firma para presentar su propia colección de joyas, 'Siempre'.

Entre los diseños que encontramos destaca, especialmente, el minimalismo y la elegancia con piezas versátiles e ideales para lucir en cualquier ocasión. Pero, además, materiales como la circonita o el acabado en oro son los verdaderos protagonistas de las joyas.

Como ya te hemos contado en más de una ocasión (pero nunca está de más recordarlo), las joyas son ese accesorio que necesitas para elevar cualquiera de tus looks, por sencillos que puedan llegar a ser.

Ahora en invierno, una prenda a la que recurrimos constantemente es un jersey de cuello alto con el que ir bien abrigaditas (y, digámoslo todo, porque nos salva de más de un "qué me pongo"). Y una de las joyas que mejor funciona con este tipo de prendas son los pendientes, ya que al llevar el cuello totalmente tapado, son capaces de destacar nuestro rostro.

Por ello, y aunque nos ha costado decidirnos, entre todas las propuestas que encontramos en la nueva colección de Sara Carbonero para Agatha París, hay unos pendientes de los que nos hemos enamorado (y creemos que tú también lo vas a hacer).

Hablamos de unos pendientes largos, dorados, de diseño doble, acabados en otro y con un toque luminoso gracias a la circonita que los protagonizan.

Nos parecen ideales porque al igual que contamos con ropa que consideramos un "fondo de armario", estos pendientes son un 'must have' en cualquier joyero, ya que elevan tanto un look casual de 'street style', como es el caso de uno protagonizado por un jersey de cuello alto (o incluso un vestido), como otro más formal.

En concreto, se trata del modelo Donna y tienen un precio de 45 euros. ¿Los queremos? ¡Los queremos!