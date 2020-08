Esta sandalias con punta cuadrada y tacón cómodo de Zara van a sustituir a tus mules y mocasines durante la vuelta a la oficina

Exprimamos al máximo el verano.

En la mayor parte de España, aunque no se puede generalizar porque si algo caracteriza el clima en nuestro país es su variedad regional, el verano tiene siempre siete vidas. A veces nos presentamos en octubre todavía con sudores y en ese momento llevamos ya casi dos meses hablando de que se acaba el calor.

Esto, para las amantes de la moda de verano, es un regalo, porque se pueden pasar medio otoño luciendo sus prendas favoritas de la temporada estival, e incluso combinando estas con prendas propias de meses más frescos, tal y como ha hecho Vicky Martín Berrocal en su último outfit.

Exactamente es esto lo que te permitirán hacer en la vuelta a la oficina estas sandalias de Zara de punta cuadrada y tacón, ideales para aguantar todavía varias semanas más sin necesidad de sacar del zapatero los diseños cerrados como mules o mocasines.

Pensamos habitualmente por razones obvias en sandalias y shorts, faldas o vestidos veraniegos, pero este calzado tiene un don especial: pese a ser marcadamente veraniego, funciona de maravilla en looks de entretiempo. Tus pies no solo irán fresquitos y cómodos, sino que también lucirán elegantes las combines con lo que las combines, porque su diseño minimalista, tanto en su forma como en color -son íntegramente negras-, no hay tono o prenda que se les resista.

Fabricados en piel caprina, las sandalias de la firma de Inditex son encima una excelente oportunidad en relación calidad precio, porque pocas veces se puede encontrar en el mercado un zapato con las características de este que se venda, sin estar rebajado, por un precio de 35,95 euros.

Si a esto le unimos su pequeño tacón cuadrado que hace que sean fácilmente soportables para aguantar con ellos todo el día, lo tienen todo para convertirse en la típica compra de final del verano que se convierte en lo más usado del armario durante la etapa de transición hasta que explote el otoño y nos despidamos del calor hasta el año que viene.