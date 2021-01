No sabíamos que un abrigo para la nieve podía ser tan 'cool', hasta que hemos visto el estampado de pata de gallo que tiene Anna Ferrer Padilla

Y que querrás llevar incluso en tus looks de 'street style'.

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

Los días más fríos del año ya han llegado. En la mayoría de provincias del país nos hemos despertado con la misma estampa: un paisaje nevado (y precioso). Y si ya llevábamos meses preparando nuestro armario para este temporal, ahora sí que sí buscamos looks calentitos que nos permitan disfrutar de la nieve sin pasar ni gota de frío y, por qué no, con los que podamos hacernos una buena foto para Instagram, ¿o no?

- Anna Ferrer Padilla tiene el jersey de Mango más sofisticado porque es tipo polo y perfecto para los looks de diario

- Prepárate para la nieve: Paula Echevarría tiene el abrigo 'esquimal' que necesitas

No somos las únicas que lo pensamos, de hecho casi todas las 'celebs' e 'influencers' que más nos inspiran se han sumado a la moda de compartir sus posados en la nieve, y confesamos que no hemos podido resistirnos a inspirarnos en sus looks.

Sin duda alguna, en un look de nieve (además de los complementos y accesorios que puedan dar un toque extra, como es el caso de un buen gorro o unas botas calentitas), la prenda que se lleva todo el protagonismo (y que más puede multiplicar nuestros 'likes' en Instagram) es el abrigo.

Si hay una 'influencer' a la que últimamente no perdemos la pista porque ha logrado hacerse un hueco entre las chicas jóvenes con más estilo del país, ella es Anna Ferrer Padilla.

La hija de Paz Padilla tiene el don de saber escoger los diseños más 'trendy' y lucirlos con auténtico estilazo. Durante este otoño-invierno nos ha enseñado desde el jersey 'off-shoulder' más original hasta el top de frunces que mejor queda con unos 'slouchy', y ahora que parece que las nevadas se van a quedar por unos días, Anna nos ha mostrado el abrigo MÁS ideal para disfrutar de la nieve.

Se trata de un abrigo corto con estampado de pata de gallo (que recordemos que es uno de los 'prints' que más está arrasando esta temporada) impermeable (y transpirable) y con capucha de pelo sintético negro. Vamos, suuuuuupercalentito. Y lo confesamos, nos hemos enamorado de este diseño porque nos parece tan original y versátil que, además de llevarlo a la nieve (esquíes o no), lo llevaríamos incluso en nuestros looks de 'street style'.

El abrigo pertenece a la firma GoldBergh, especializada en ropa deportiva. En concreto, es el modelo Kate y tiene un precio de 649 euros. Teniendo en cuenta que es calentito, versátil y bonito, nos parece una fantástica inversión.