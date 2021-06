La ropa interior que estabas esperando está ahora en Uniqlo

La firma ha creado una colección cápsula en colaboración con Mame Kurougouchi que potencia la comodidad al tiempo que elimina los límites entre las capas de prendas para que sientas que es una segunda piel.

Julia García

Que si aprieta demasiado, que si hace bolsas porque no termina de adaptarse al contorno, que si hace marcas, que si no hay forma de que los tirantes no se caigan todo el tiempo... la batalla que llevamos años librando con los sujetadores no cesa. Es cierto que en muchos casos viene motivado por una mala elección al no haber calculado nuestra talla de forma correcta pero en otros es simplemente la dificultad que encontramos a la hora de encontrar un diseño que nos ofrezca la comodidad que buscamos. Con lo fácil que parece ante tal variedad en el mercado parece algo sencillo pero no lo es en absoluto.

Por eso nos hemos alegrado tanto al conocer la nueva colección que Uniqlo ha presentado en colaboración con Maiko Kurogouchi. La diseñadora ha sido la encargada de idear una línea de ropa interior de cortes simples y meticulosos que juega a ser una segunda piel. Tanto que incluso nos anima a eliminar los límites entre la ropa interior y exterior.

"La ropa interior es un esencial de nuestro día a día; es lo primero que nos ponemos cuando nos levantamos y tiene que sentirse cómodo sobre la piel", ha dicho la creadora al respecto, quien asegura que "esta colección contribuirá a un estilo de vida más sano y feliz".

El secreto para que el sujetador mantenga su forma curva se debe al haber conseguido un equilibrio entre las copas y la banda de la espalda. En este caso, se trata de una banda delgada con copas más ligeras de lo habitual que llevan una fina capa de tejido insertado en el molde para mantener la forma.

Confeccionada con punto 3D y tejido AIRism -este último está presente en muchas otras piezas de la marca japonesa, incluidas sus sábanas que ayudan a tener un sueño más reparador porque al ser de algodón son suaves y frescas en contacto con la piel- , esta selección de líneas sencillas, relajadas y minimalistas que incluye medias, bragas y sujetadores en colores beiges, blancos y negros inspirados en tonos de piel naturales de mujeres de todo el mundo para acentuar más el efecto del que hablábamos y que la sensación sea la de no llevar nada puesto.

De este modo la libertad de movimiento y el sentirse bien están garantizados, hasta tal punto que termina por acabar con la idea de que la ropa interior no debe ser visible.