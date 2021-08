Cada mujer es un mundo y por eso, aunque ya hay mucha más variedad de productos menstruales en el mercado que hace unos años, todavía hay quien no se siente cómoda en verano teniendo que estar en la playa o la piscina durante los días de su regla, hasta hoy. Te descubrimos los bikinis y bañadores menstruales más cómodos y bonitos.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Si hay algo de lo que nuestro querido Murphy se encarga cada vez que planeamos una escapada, eso es de asegurarse que en cuanto ponemos rumbo a nuestro destino de vacaciones, la regla hace su aparición para acompañarnos en nuestra aventura. Por eso, opciones como la copa menstrual van ganando cada vez más adeptas porque permite mucha versatilidad y usarla tanto dentro como fuera del agua sin distinción.

Sin embargo, también somos conscientes de que sigue habiendo muchas mujeres que no se sienten cómodas con cualquier artículo de higiene menstrual interno, y prefieren usar métodos externos como las compresas. Si estás en este último grupo, en verano estarás obligada a pasar unos días alejada de playas y piscinas o a limitarte a tomar el sol en la orilla. ¡Se acabó!

Gracias a alternativas como los bikinis y bañadores menstruales, ahora podrás disfrutar de un buen chapuzón sea cual sea el día de tu ciclo, y sin perder ni un ápice de estilo. Y es que, las alternativas que te enseñamos hoy aquí son igual de bonitas y de tendencia que las que puedes encontrar en una tienda de ropa de baño al uso, pero con la gran ventaja de que su tejido va reforzado en el área del pubis con materiales especiales que absorben la regla y eliminan cualquier tipo de olor.

Además, igual que pasa con las braguitas menstruales, son reutilizables y lavables a mano y a máquina, por lo que solo tendrás que seguir las indicaciones de cada fabricante para su cuidado, ¡y listo!

Dependiendo de lo abundante que sea tu regla y del día en el que estés, podrás usarlo durante unas horas o todo el día (aguantan hasta 12 horas en flujos moderados como los de los últimos días de la regla). Absorben el equivalente a dos tampones aproximadamente, así que puedes hacer el cálculo para saber cuándo deberías cambiarlo en función de tu regla.

Otra funcionalidad que tienen es que no solo pueden usarse durante los días de la regla, ya que si tienes días en los que tu flujo es más abundante y no quieres manchar un bañador normal, o sufres pérdidas de orina podrás utilizarlo igual y sentirte cómoda y segura en tus vacaciones. ¿Que acabas de ser mamá y necesitarías llevar compresa pero no quieres renunciar a tus baños en la playa? Pues estas prendas de baño también son perfectas para ti.

Te dejamos con algunas de nuestras favoritas para que elijas la que más te guste y empieces a disfrutar del verano todos los días del mes.