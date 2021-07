Rocío Osorno lo tiene claro: una gabardina de Uniqlo es un genial recurso hasta en pleno verano

La influencer ha encontrado esa prenda clave del entretiempo que podrás lucir bajo cualquier circunstancia.

Julia García

El armario de Rocío Osorno puede presumir de estar siempre a la última en tendencias pero, cuando se trata de hablar de básicos, también sabe muy bien cómo desenvolverse. Como todas, la influencer tiene sus grandes favoritos, esos que sabes que no te van a fallar en ningún contexto porque han sido cuidadosamente escogidos. Los suyos parecen ser los mismos que los de muchas de nosotras: unos vaqueros, una camisa blanca, unas sandalias negras y una gabardina.

De los primeros no hay que adentrarse demasiado para entenderlo. ¿Quién no tiene unos jeans con los que se encuentra tan cómoda que es capaz de lucirlo con el mismo estilo cuando el termómetro marca -2º C así como cuando supera la barrera de los 40ºC? Seguro que tienes una amiga que los lleva siempre y, parafreaseando a La vecina Rubia, si no la tienes es que esa eres tú. Los suyos son de Levi's de corte 'mom' y no pueden sentarle mejor.

Sigamos por la camisa blanca. El clásico entre los clásicos. Una vez que encuentras el diseño perfecto sabes que encaja a la perfección con unos pantalones tejanos, con una falda o anudada sobre un vestido. Versatilidad al poder. Sobre todo porque, aunque no se suela llevar en verano, si la combinas como ha hecho la andaluza con el tercer elemento del estilismo, unas sandalias planas de color negro -en su caso de Hermés-, verás que el resultado no puede ser mejor.

Y, por último, la gabardina. Puede parecer exagerado para esta época del año, pero no hay que olvidar que no en todos los rincones ni en todas las horas del día la temperatura se mantiene alta por lo que tener a mano una prenda que nos proteja cuando refresque es imprescindible.

Uniqlo es quien firma el trench de estilo oversized en tono crudo con el que vimos a Rocío Osorno pasear por el centro de Milán hace unos días, un modelo que lamentablemente no está disponible en la tienda online de la marca de origen japonés, donde sí que hemos encontrado diseños muy similares -y otros en diferentes tonalidades y formatos- con los que replicar su look tan sencillo como redondo para esos días en los que la sobriedad es nuestra aliada.

Este de tono beige, corte amplio y tejido ligero es un ejemplo. Está a la venta también en azul marino y tiene un gran punto a su favor ¡está rebajado! De los 89,90 euros que costaba al inicio de la temporada ahora puede conseguirse casi por la mitad, 49,90 euros.