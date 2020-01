Las chicas que trabajan en Zara lo confirman, los vestidos largos son la prenda que más se vende en rebajas

Con la que te harás, de la que no te arrepentirás y la que no dejarás de llevar en cualquier época del año.

NATALIA MORÁN | WOMAN.ES

La segunda jornada de rebajas ya ha comenzado y en Zara los vestidos largos se han encargado de agotar existencias de una manera tan abismal que nos han hecho cargar nuestra cesta (de nuevo) con prendas que únicamente siguen esas pautas y es que después de descubrir lo que todavía nos esconde la página web, tú también acabarás haciendo lo mismo que nosotras. Y el motivo es muy simple, ¿recuerdas cuando en verano, de repente, vestidos camiseros, largos y cuyas dimensiones que eran el más claro ejemplo de lo extragrande como el tallaje perfecto se convirtió en una gran tendencia con la que ir, incluso, hasta la playa? Bien, pues esta podría ser la última llamada para completar tu armario con tales prendas para darles un uso infinito a un precio irresistible (muchos no alcanzan los diez euros) bien ahora en invierno con unas botas altas, en primavera con una biker de aires rockeros o bien en verano con tus sandalias más cómodas. ¿Todavía no te has autoconvencido?

Pues si no es así, ahí va otra razón: las chicas que trabajan en Zara lo corroboran. Y es que la prenda por la que más veces les preguntan y la que, claro está, más pasa por caja, es la que de estilo camisero, con o sin mangas, cinturón incluido o escotes de vértigo pero siempre con un largo que llega hasta los tobillos se trata. Un básico con el que por supuesto todas contamos pero que ahora, con más del 50% de descuento aplicado en la mayoría de ellos, pasa a ser el perfecto con el que hacerse por encima de vaqueros o jerséis.

Porque si en rebajas hay que aprovechar para renovar ciertas prendas, también es el mejor momento para añadir aquellas que cuentan con diseños tan diferentes como atrevidos de los que nunca te arrepentirás de haberte hecho con ellos. Y aquí la prueba definitiva de aquellos que Zara nos tiene preparados para que los llevemos antes de que todas sus tallas se agoten definitivamente.