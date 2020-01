Te será muy difícil resistirte a estos zapatos de las rebajas de Uterqüe

Vas a querer renovar tu zapatero al completo.

María Aguirre | Woman.es

Una de las mejores cosas que tienen las rebajas es que cada estilo y cada presupuesto puede encontrar su lugar. Lo vimos con los imprescindibles de Mango y H&M, las firmas más madrugadoras siempre a la hora de comenzar sus rebajas, y lo estamos comprobando también estos días con las distintas marcas de Inditex, desde Pull&Bear a Zara.

Y es que puedes enfocar este período de compras como un momento para renovar el grueso de tu armario, apostando por firmas económicas como Bershka, por ejemplo, o en cambio te puedes decantar por hacer inversiones más concretas y costosas, pero que también son de mayor rentabilidad porque los descuentos aplicados se notan más al partir de precios originales más altos y también de mayor calidad.

Si este último es tu objetivo en estas rebajas de invierno, una de tus referencias imprescindibles es Uterqüe, probablemente la firma de Inditex en la que es más interesante invertir dada la relación calidad-precio de los productos cuyos precios descuenta. No hablamos ya de estilo, porque está fuera de toda duda la elegancia y el buen gusto que destilan sus colecciones como te demostramos en la selección de básicos que te propusimos recientemente. De hecho, nos gustó tanto la variedad de productos rebajados que nos quedamos con ganas de más.

Por eso, una vez que ya hemos recorrido hasta el último rincón de la sección de textil, hemos girado la mirada hacia la de zapatería en busca de más "joyas" de oportunidad, y nos hemos encontrado con otro tesoro, para qué engañarnos.

Descuentos notables tanto en básicos como los salones o los zapatos destalonados, por ejemplo, como en diseños de temporada que van desde las botas cowboy hasta los modelos altos de estilo setentero.

Pero incluso si vas servida de ambas, tranquila, que no te vas a librar de picar, porque la firma gallega ha incluido en su catálogo de rebajas una amplia variedad de sandalias. Estarás pensando que no tienes ninguna necesidad en esta época del año, pero pueden ser el elemento sorpresa de un look de invitada de invierno si las llevas con medias. Además, tampoco está de más adelantarse a la temporada de primavera, que luego el calor llega de repente y sin esperar a las rebajas de verano. Por si acaso, también hemos incluido en la selección de nuestros básicos favoritos algún modelo de ellas.