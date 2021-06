Rebajas Pull & Bear verano 2021: Los 15 imprescindibles

Nuestras tiendas 'low cost' cuelgan el cartel de rebajas para ofrecer lo mejor de la moda con descuentos. En Pull & Bear encontrarás los imprescindibles que no podrán faltar en tu armario. ¡Todo un 'must'!

Cecilia Franco

¡El verano ya está aquí! Y reconocemos que es una de las estaciones favoritas de las 'fashionistas' por dos razones: es tiempo de descanso, rayos de sol y 'chapuzones', y por otro lado, nuestras tiendas favoritas cuelgan el cartel de ¡rebajas! Y aunque aún quedan algunos días para que se dé el pistoletazo de salida favorito de las 'it girls', muchas tiendas ya han publicado sus fechas y adelantan los favoritos para que, cuando llegue el momento, tengamos el carrito preparado. ¿Eres fan de Pull & Bear? Estos son los imprescindibles que no podrán faltar en tu 'wishlist'.

Es temporada de disfrutar, de vacaciones y de 'chollazos' como los que encontramos en Zara. Cuando damos por iniciado el verano, automáticamente la alerta 'fashion' se pone en marcha. Durante todo el año vamos recopilando todas aquellas prendas de nuestras tiendas favoritas que tanto adoramos o, que simplemente hemos visto a través de Instagram, creando una 'wishlist' que dejamos en espera hasta llegado este momento. Ahora con el cambio de armario nos damos cuenta que necesitamos renovar algunas de las prendas estivales y esto, unido a la temporada de descuentos, se convierte en el 'perfect match'.

Las rebajas llegan para arrasar y ofrecernos la oportunidad de olvidar las excusas y conseguir todo aquello que soñamos. Es en ese momento cuando Bimba y Lola rebaja los precios de los bolsos y complementos que adoramos y los trajes de Mango que estamos deseando estrenar este verano los encontramos a mitad de precio.

Pues bien, como ya sabrás de otras temporadas, nuestras tiendas 'low cost' son las primeras en alzar el cartel rebajas. Ha llegado el momento de recopilar en el carrito todo aquello que necesitamos y en Pull & Bear ya están preparados para el arranque de descuentos el próximo 24 de junio.

Rebajas Pull & Bear verano 2021: Los 15 imprescindibles Ver 15 fotos

Encuentra el vestido bicolor que nos enamoró de Mery Turiel o el top halter que nos recuerda a los días de playa con hasta el 50% de descuento. ¿Estás lista para arrasar? Ya no tienes excusas para hacerte con esos jeans con detalles 'cut out' que no te convencían demasiado.

Llena tu carrito y que no te pille desprevenida. No queremos disgustos con el cartel agotado, así que pongámonos manos a la obra y estos son algunos de los imprescindibles de Pull & Bear que serán tu mayor inversión.