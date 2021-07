En las rebajas de Oysho hay un pantalón de crochet que salvará todos tus looks de playa

Cuesta menos de 15 euros y es la mejor forma de salir de los clásicos caftanes y vestidos para disfrutar de una jornada de mar, arena y sol con estilazo.

Julia García

Ya que vamos a poder disfrutar del verano bastante más de lo que lo hicimos el anterior, vamos a hacerlo con una maleta cargada de tendencias. Eso implica elegir muy bien piezas para la calle pero también otras que nos sirvan para las jornadas que tengamos previstas con el mar o la piscina como telón de fondo.

Renovar bikinis y bañadores es obligatorio como lo es encontrar las mejores compañías para estos. Puede ser un vestido tipo caftán como el que arrasa en todo el mundo, puede ser un pareo o puede ser un pantalón de campana como el que no dejamos de ver en Instagram.

Desde que se lo vimos a Alba Díaz nos quedamos prendadas. Y es que no todos los días se encuentra un pantalón de crochet con tanto rollazo que además resulte tan cómodo como este gracias a su cintura elástica y su silueta flare.

Cuando la hija de Vicky Martín Berrocal nos descubrió al inicio de las rebajas esta joyita de Oysho ya tenía un descuento aplicado de un 20% sobre el precio original que era de 29,95 euros, pero es que ahora el descuento es aún mayor y ha pasado a costar ¡menos de 15 euros!

Una segunda oportunidad que nos brinda la firma de conseguir esta pieza con una menor inversión que no estamos dispuestas a desaprovechar.

Parece que el entorno marino es el que mejor le sienta a este pantalón de corte setentero pero confiamos tanto en sus posibilidades que estamos seguras que no defrauda con una camiseta básica, con un top o con una sencilla camisa anudada acompañada de unas sandalias.

En Instagram, de hecho, hay muchas fórmulas distintas de sacarlo partido, siendo la más repetida la que tiene al bikini como compañía perfecta tal y como propone la tienda online de Oysho.

Para quienes se hayan convencido de darle una oportunidad en su armario les vendrá bien saber que aún queda stock disponible en tres tallas -XS, S y M-.

De lo que no hay ni rastro es de la camisa larga a juego que la marca del grupo Inditex también tenía a la venta a modo de conjunto para llevar abierta del mismo modo que el chaleco de punto que María Pombo lució sobre un bañador recientemente, pero su poder es tal que no necesita de compañía para convertirse en protagonista de ningún look estival.