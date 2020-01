La gabardina, el vestido de invitada y el clon de un bolso de lujo. Todo lo que nos ofrece Massimo Dutti en las rebajas de invierno.

Silvia Muñoz de Morales | Woman.es

Im-pres-cin-di-bles. Así son las prendas rebajadas de una de las marcas de Inditex más elegantes.

15, ni uno más ni uno menos. Un resumen de la web de Massimo Dutti esta temporada de rebajas que te hará el trabajo más fácil para que renueves tu fondo de armario (o lo termines de completar).

Nunca antes hemos tenido tanta oferta a nuestro alcance. Solo en la palma de nuestra mano podemos ver, elegir y comprar absolutamente lo que sea sin salir de una sola aplicación. Estamos hablando del smartphone (o internet en general). Como consecuencia nuestras elecciones en moda se enturbian.

La ropa es como la comida: entra por los ojos. Por eso en este momento, en el que sin imagen no existe nada, es arriesgado tomar decisiones precipitadas. ¿Tenemos entonces que aplicar filtros a nuestras compras? Puede ser. No todo vale, y es posible que hayamos perdido esa conexión que nos crea ir a una tienda física y tocar una prenda, esa sensación que cuando la describes con referencia a la moda resulta extraño para la gente, pero que si la trasladas al fútbol es de lo más normal. Pero no tiremos a Internet al foso de los leones demasiado rápido. Cuando se habla de tecnología convive un dilema en el ser humano: la melancolía por el pasado y la intriga por el futuro. Y sin duda, no hay remedio mejor que la moda para la expresión de todos estos sentimientos, que afloran sin saber muy bien el por qué al comienzo de esta década.

Sin más dilación, adelante con la galería de las prendas que serán los pilares para el fondo de armario en 2020.