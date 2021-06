De básicos que sabes que nunca van a fallarte hasta piezas que son pura tendencia. Aquí tienes nuestra lista de candidatos a entrar en nuestro armario esta temporada al mejor precio.

María Aguirre Álvarez

Llegó por fin una de las épocas del año favoritas para las amantes de las compras. Esa en la que puedes resarcirte por todos estos meses en los que apenas ha entrado nada nuevo en tu armario. Y es que ahora los descuentos son tan altos que ni siquiera merece la pena tener que pasar por el trago de tratar de mantenerte firme ante las tentaciones. Si lo quieres, lánzate a por ello sin dudarlo, más que nada porque sino luego es muy posible que te arrepientas de no haberlo hecho y el artículo en cuestión que te quitaba el sueño desaparezca de la noche a la mañana.

Una de nuestras paradas obligatorias en el periodo de rebajas es en Mango. La firma siempre tiene prendas y accesorios de lo más apetecibles sea cual sea la época en la que nos encontremos pero, si encima le añades que es en este momento cuando encuentras todos esos artículos a mitad de precio en muchos casos, nuestra tarjeta de crédito empieza a tiritar solo con pensarlo. Por eso, lo mejor, es no dejarlo todo a la improvisación y tratar de comprar con cabeza.

Es muy posible que ya tengas una idea preconcebida e incluso un listado de todo lo que necesitas y por tanto no te hacen falta recomendaciones porque vas a ir directa al grano en cuanto pongan el consabido cartel y los números de la etiqueta se coloreen de rojo pero, si eres de las que simplemente va a dar una vuelta virtual por algunas de sus tiendas favoritas y no sabe muy bien ante qué rendirse, déjanos decirte que has caído en el lugar adecuado.

Para que no tengas que estar navegando sin rumbo entre tanta oferta y que estas terminen por abrumarte, hemos hecho por ti la selección de los que son los imprescindibles que pueden conseguirse en las rebajas de este verano. Una prenda de cada tipo, de estilos diferentes y que se mueven todas ellas entre los básicos y las tendencias de la temporada de manera magistral para que tengas entre qué seleccionar.

15 cosas que, a nuestro juicio, bien merecen una consideración por tu parte para ser candidatos a formar parte de tus próximos looks porque los elevarán al máximo.

¿Estás preparada?