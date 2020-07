El vestido de verano por 2,99 euros y otras 14 compras de las rebajas 2020 de Lefties que son un chollo

Las prendas de las rebajas de Lefties para renovar tu armario sin dejar la tarjeta en números rojos.

SILVIA VÁZQUEZ | WOMAN.ES

¿Todavía no le has echado el ojo a las rebajas de Lefties? Ay, amiga, a veces nos cegamos y no vemos más allá de los descuentos de Zara (que, por otra parte, en 2020 están siendo una auténtica pasada); pero la moda española en general e Inditex en particular tienen mucho más que ofrecernos.

Si eres una buscadora de 'chollos' profesional, probablemente ya habrás fichado los bañadores y bikinis de Sfera, los bolsos y pendientes de Parfois, las sandalias de Mango... y, ahora, añadirás a tu lista de imprescindibles una selección de prendas con descuento de Lefties para renovar tu armario de verano sin dejar la tarjeta en números rojos.

Y es que si habitualmente la hermana más pequeña del grupo de Amancio Ortega nos da alegrías 'low cost', en tiempos de rebajas su capacidad para sorprendernos aumenta al máximo, tirando la casa por la ventana con precios increíbles.

Este es el caso, por ejemplo, del vestido que encabeza este artículo: en color crudo, de corte 'midi', con una ligera abertura lateral... se trata de una pieza superversátil que llevar una y otra vez durante la temporada; y, aunque originalmente costaba 15,99 euros, actualmente se vende en la web por solo 2,99 euros (con un descuento del 81% nada más y nada menos). ¡Fantasía!

Y esto no es todo: camisetas y tops desde 2 euros, ropa deportiva a partir de 3, pantalones por 4 euros... ¡una locura!

Con estos precios merece la pena pasarse por las rebajas de Lefties, que comenzaron el pasado 25 de junio (¡antes que nunca!) y seguirán vigentes hasta el próximo 31 de agosto.

Para ayudarte en la misión de dar con las mejores gangas, hemos realizado una galería con lo mejorcito de su tienda 'online': bikinis, jerséis, shorts, camisetas... una recopilación de prendas que no superan los 10 euros y todavía no han colgado el cartel de agotado. ¡Disfruta del 'shopping'!