Las rebajas de Bimba y Lola nos lanzan a las asas de sus bolsos básicos al mejor precio. ¡Nos encantan todos!

Mira más allá de las prendas de abrigo y vestidos especiales y encontrarás los bolsos de fondo de armario perfectos para invertir durante la temporada de rebajas.

Silvia Muñoz de Morales | Woman.es

Bandoleras, bolsos de fiesta y modelos 'shopper' son básicos imprescindibles (y duraderos) en los que invertir durante las rebajas y nosotras ya hemos puesto el ojo en Bimba y Lola.

Ya es oficial, la temporada de rebajas ya ha empezado. Pero las rebajas no son una obligación, sino una oportunidad. En una era en la que no prima la cantidad sino la calidad es obligado pararse a pensar si esa prenda o accesorio la necesito, cuánta versatilidad me ofrece y si la calidad me durará años y años. Por eso es recomendable salir del 'fast fashion' un poco y abrir nuevos horizontes hacia las marcas que ofrecen calidad a un precio más bajo durante las rebajas.

Si valoramos más allá de la ropa debemos pensar en los accesorios, en concreto en los bolsos. Aliados en todo el mundo que te ayudan a llevar tus pertenencias al salir de casa, adornan tu 'outfit' y definen tu estilo. El bolso es (quizá) la pieza que más usarás a lo largo de tu vida y la que más cuenta a los demás sobre tu personalidad. ¿Cómo no invertir en uno de buena calidad?

Bimba y Lola, una marca fundada en Galicia por las hermanas Uxía y María, nos trae una selección rebajada enorme donde elegir y nosotras ya hemos hecho nuestra selección. Compres en tienda física u online, atenta a las propuestas para las rebajas de esta temporada.