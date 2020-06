Los bañadores, bikinis y todos los complementos que deseas para un verano de playa y piscina están en las rebajas de Amazon

¿Ya estás preparando una escapadita al mar? Echa un vistazo a los descuentos de 'El gran evento de moda' de Amazon Fashion antes de cerrar tu maleta.

Woman.es

'El gran evento de moda' de Amazon continúa y, entre sus miles de prendas y accesorios con descuento, hemos encontrado bañadores, bikinis, sandalias, sombreros, caftanes... y, en pocas palabras, todo lo que necesitas comprar para disfrutar de unas vacaciones a pie de playa o junto a la piscina.

Si eres tan fan como nosotras de Amazon Fashion ya sabrás que durante esta semana la plataforma ha puesto en marcha unas impresionantes rebajas en las que se incluyen cientos de marcas y artículos: vestidos para todos los gustos, pantalones vaqueros de marcas top, bolsos, joyitas, todo el calzado en tendencia de la temporada y, por supuesto, la moda de baño imprescindible para disfrutar del buen tiempo que ya nos acompaña.

El objetivo que impulsa esta iniciativa es ayudar a pequeñas y grandes firmas a conectar con sus clientes de toda Europa tras las dificultades y la caída de ventas que han sufrido en los últimos tiempos a causa de la crisis del coronavirus, que ha azotado de pleno a la industria textil.

Entre las marcas que se han sumado a la propuesta se encuentran Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Pepe Jeans, New Balance, Puma, Vans, Levi's, Emporio Armani... así como lar marcas propias de Amazon: Find, Truth & Fable, 28 Palms, etc.

Pero, si entramos en materia veraniega, tenemos que destacar Iris & Lilly, una enseña de lencería y baño propiedad de Amazon Fashion con unas increíbles rebajas de bikinis, bañadores (para mujer y para hombre) y otras piezas estivales que no querrás sacar de tu capazo de playa en todo el verano.

A su colección no le falta detalle: bikinis minimalistas en colores neutros en los que puedes combinar distintos tops y braguitas, bañadores al más puro estilo de 'Los Vigilantes de la playa, estampados florales, de lunares, marineros o con las 'rayas tumbona' (el 'print' que manda esta temporada)... En definitiva, muchas piezas super 'instagrameables'... y todo ello con descuentos de hasta el 50% para renovar tu armario de verano y llenar tu maleta de vacaciones sin dejar la tarjeta temblando.

Pero, si quieres hacerte con los mejores chollos, no pierdas el tiempo y empieza a buscar tus favoritos, pues las rebajas varían constantemente y muchos artículos no tardarán en colgar el cartel de agotado. Y es que en los sietes días que se celebra 'El gran evento de la moda' de Amazon (del lunes 22 al domingo 28 de junio), habrá tres tipos de ofertas distintas: las ofertas destacadas, que pueden durar varios días o estar vigentes durante todo el periodo; las ofertas del día con una duración de 24 horas; y las ofertas flash, que van y vienen con auténticos 'descuentazos'. ¿Nuestra recomendación de compradoras expertas? Accede cada día al portal de venta 'online' para descubrir las novedades y no perderte nada.