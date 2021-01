Si quieres una falda bonita, favorecedora y que quede ideal con jerséis, mira la que tiene María Fernández-Rubíes y deja de buscar

Es de una firma 'made in Spain' y ahora mismo está rebajada.

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

Jamás nos cansaremos de decirlo. María Fernández-Rubíes se ha ganado un hueco en el corazón de las 'fashion lovers' porque regala propuestas únicas que nos inspiran para que nuestros looks de 'street style' sean los más estilosos.

No hay semana que la 'influencer' no nos sorprenda. Tras mostrarnos el jersey tricolor capaz de alegrar cualquier look, enseñarnos la blusa que mejor queda con chalecos de punto o conquistarnos con la cazadora acolchada malva que ya no nos queremos quitar en todo el invierno, María Fernández-Rubíes ha lucido la falda más bonita y original del momento que, además, podremos llevar durante toda la temporada porque queda IDEAL con jerséis, pero admitimos que tampoco nos la querremos quitar en toda la primavera, las cosas como son...

La 'it girl' ha compartido con sus seguidores de Instagram un look formado por un jersey de punto de color azul (que pertenece a la colección de la temporada pasada de Mango) y una falda estampada preciosa de la firma 'made in Spain' Matelier Design, de la cual nos hemos enamorado.

Se trata de una falda de gasa con estampado floral en tonos azules y morados, diseñada con un cruce en la parte delantera, por lo que queda más larga por detrás. Cuenta con un forro en punto a tono y cierre oculto con cremallera en la parte trasera.

Como te decíamos, esta falda nos parece un muy buen fichaje para nuestro armario porque, además de poder llevarla durante los meses más fríos del año con unos botines o unas botas, también querrás lucirla en primavera con unas sandalias.

La falda la encontramos en la web de Matelier Design a un precio rebajado de 135 euros (antes 165 euros). ¡Y nos encanta!

Para rematar el estilismo, María Fernández-Rubíes ha conjuntado su falda con unos botines de piel bicolor en malva y morado con tacón cuadrado de la marca Alohas (que ya sabemos que es una de las firmas favoritas de todas las 'influencers'), y que están disponibles en la web a un precio de 220 euros.

En definitiva, un look de diez de pies a cabeza.