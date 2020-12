¿Quieres darle un plus de estilo a tus looks estas Navidades? Tenemos todos los accesorios para conseguirlo

Elevar tu look es posible con los complementos adecuados.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA | WOMAN.ES

Aunque no podamos celebrar las fiestas navideñas en la calle ni con todos los miembros de la familia que nos gustaría, eso no significa que estemos condenadas a pasar estos días en pijama, sin maquillar y con el pelo recogido en un moño, así que si eres de las que has decidido arreglarte en Navidad a pesar de hacerlo para no salir de casa, esto te interesa.

A la hora de crear cualquier outfit es importantísimo elegir bien los complementos y accesorios con los que combinar las prendas, ya que pueden hacer que un mismo look pase de ser algo básico y aburrido, a toda una declaración de intenciones y totalmente en tendencia.

Por supuesto, es vital usar los complementos con medida, y no querer colocarnos todo a la vez o acabaremos con un look demasiado recargado, pero si encuentras el equilibrio perfecto podrás darle mucho juego a cualquiera de tus estilismos. Y es que, además de bolsos y zapatos, podemos elegir un montón de accesorios con los que complementar nuestra ropa como diademas, collares, horquillas, lazos, broches y hasta medias estampadas.

Así que si ya tienes pensada la ropa que vas a llevar en Nochebuena y Nochevieja pero todavía no tienes claro los accesorios, aquí vas a encontrar un montón de ideas e inspiración para darle a tu look ese toque especial y diferente que vas buscando. Y ya solo te quedará pensar en el maquillaje y el peinado.