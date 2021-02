Queremos la nueva 'shacket' de cuadros marrones que Verónica Díaz ('JustCoco') ha conseguido en las rebajas

Pertenece a una de las firmas más 'trendy' de Instagram.

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

Desde que inauguramos la temporada de otoño-invierno hemos visto que, entre todas las tendencias que están arrasando en el 'street style' (que no son pocas), hay una prenda que destaca sobre todas las demás y ya es un 'must have' en el armario de todas las 'influencers'. Efectivamente, hablamos de las famosas 'shackets', o lo que viene a ser lo mismo que las sobrecamisas.

No necesitamos más que echar un vistazo en Instagram para darnos cuenta de que las sobrecamisas se han convertido en la nueva prenda favorita de las chicas que más saben de moda, como es el caso de Paula Echevarría, Amelia Bono o Rocío Osorno, entre tantas otras. Pero, ¿qué tienen para que gusten tanto? Fácil. Son versátiles (ya que puedes combinarlas con todo tipo de prendas, desde vestidos, pasando por faldas (largas o cortas), hasta pantalones de todos los estilos), son cómodas (gracias a su corte, por lo general, 'oversize') y son abrigadas (además, podemos llevarlas por encima de otras prendas para crear un look en clave 'layering', perfecto para los meses de invierno).

En los escaparates de las principales firmas de moda encontramos todo tipo de versiones, como la de cuero, la de pana o la de flecos (que se han convertido en unas de las más deseadas), pero sin duda la más popular, con diferencia, es la de cuadros. Y si hay alguien especialista en moda, ella es Verónica Díaz (o también conocida como 'JustCoco') y nos ha descubierto el diseño de cuadros marrones más bonito del momento y pertenece a la selección de rebajas de una de las tiendas más 'trendy' de Instagram.

La 'influencer' ha compartido en Instagram un look de colores neutros en clave 'comfy' que, sin duda, nos resulta de lo más inspirador tanto para teletrabajar como para salir a la calle cómodas (y sin renunciar al estilo).

En concreto, Verónica lleva una sudadera básica, de corte amplio y de color gris, con manga larga y cuello redondo, que ha combinado con un pantalón de chándal recto de color nude y 'sneakers' blancas con plataforma XXL. Y, por supuesto, ha sabido rematar el estilismo añadiendo una sobrecamisa de cuadros en tonos marrones que funciona a la perfección con el estilismo.

Se trata de una sobrecamisa con estampado de cuadros escoceses (en colores combinados blanco, beige, marrón y negro). Cuenta con el clásico cuello de solapa y manga larga, bolsillos delanteros a la altura del pecho y cierre frontal con botones efecto madera. La 'shacket' pertenece a la firma Pura Vida Clothes y está disponible en la web de la misma en todas las tallas a un precio rebajado de 29,99 euros.

¡Nos encanta!