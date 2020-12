Ya puedes dejar de buscar el look para estas fiestas porque Tamara Falcó nos ha mostrado la blazer de lentejuelas más ideal

No necesitas más para triunfar.

SANDRA GONZÁLEZ

Un jueves más, Tamara Falcó nos ha sorprendido con el estilismo elegido para acudir a El Hormiguero. Con las Navidades a la vuelta de la esquina (además, literalmente), la marquesa de Griñón lleva varias semanas apostando por looks de inspiración festiva en los que prima la elegancia y el estilo por encima de todo (tal y como nos tiene acostumbradas).

Quien sabe de moda, conoce el poder de una blazer para elevar cualquier look por sencillo que sea y, por ello esta prenda es un 'must have' en el armario de Tamara Falcó.

Estas semanas pasadas, la socialité ha ido luciendo en el plató del programa de Pablo Motos distintos diseños de chaquetas que a nosotras, sinceramente, nos han conquistado, como es el caso de la blazer de terciopelo de color mostaza que llevó con un body semitransparente o de la americana de color negro con hombreras pronunciadas que lució en un look 'total black' sencillamente perfecto. Pero cuando pensábamos que nada podía superar estas propuestas, llega Tamara Falcó y nos enseña la blazer de lentejuelas más bonita y favorecedora que hemos visto hasta el momento.

Se trata de una chaqueta de lentejuelas brillantes de color azul marino, con cuerpo regular, manga larga, cuello de solapa y, lo que más nos gusta, con un cinturón a tono de tejido shell y con hebilla XL, un detalle superfavorecedor para destacar la silueta.

El diseño pertenece a la firma italiana Fracomina y está disponible en todas las tallas en la web de la marca a un precio de 185,90 euros. Tenemos que confesar que, a pesar de que son muchas las prendas las que nos han entrado por la vista para vestirnos estas atípicas fiestas, esta blazer es el mejor fichaje fashion porque además de ser única, nos permite presumir de un look espectacular y único.

Tamara lo ha llevado con una blusa tipo lencera de color azul con encaje negro en el escote, así como con unos vaqueros pitillo de talle alto de color negro. A modo de calzado, ha optado por unos salones bicolor en azul y nude.

En definitiva, una vez más la hija de Isabel Preysler ha lucido un estilismo, obra de la estilista Montse Nieto, con el que nos inspira para nuestros looks navideños. ¿No te parece ideal?