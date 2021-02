¿Lista para disfrutar de la noche más romántica del año?

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

En un abrir y cerrar de ojos, ya ha llegado uno de los días más bonitos y especiales del año: San Valentín. Aunque bien es cierto que este 2021, debido a las circunstancias por las que estamos atravesando, no podemos viajar lejos de casa y nuestras propuestas de ocio se reducen a hacer algún plan romántico en la ciudad en la que vivimos (como por ejemplo, salir a cenar o disfrutar de una noche en un hotel de lujo) o, simplemente, hacer una buena cena y disfrutar de una estancia casera tranquila. Pero lo importante siempre es la compañía, ¿o no?

Sea como sea, probablemente te hayas reservado ese día para disfrutarlo junto a tu pareja, y la verdad es que no se nos ocurre plan mejor. Para la ocasión, probablemente ya tengas pensado tu mejor look (o incluso tu manicura más 'cool') pero, ¿qué ocurre con la lencería? Por supuesto, no podemos olvidarnos de la ropa interior y, para sentirnos tan guapas por dentro como por fuera, debemos escoger un buen conjunto (o prenda) de lencería. Y, sí, amiga, las propuestas que encontramos en los escaparates de las principales firmas de lencería son inmejorables e irresistibles (literalmente).

Existen distintas opciones, desde los típicos conjuntos de sujetador y braguita o tanga a juego, pasando por bodis de lo más sexys, hasta picardías o camisones preciosos. Nuestra recomendación, por supuesto, es que siempre optes por la opción con la que tú te sientas más a gusto (y sexy) contigo misma. Algunos de nuestros diseños favoritos (y que nunca fallan porque sientan bien a todo tipo de siluetas) son las bralletes, pero también puedes optar por los sujetadores de copa o braguitas clásicas porque, por suerte, actualmente encontramos diseños que son verdaderas preciosidades.

El encaje sigue siendo uno de los tejidos estrella para protagonizar este tipo de prendas, pero no podemos olvidarnos de las semitransparencias, las lazadas o los tangas de hilo. ¡Nos encantan todos!

En Woman.es hemos hecho una selección de las propuestas más especiales y bonitas para celebrar San Valentín (y muchas noches más).