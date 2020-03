Primark anuncia el cierre de sus 376 tiendas ante la crisis del coronavirus

Todas las tiendas Primark fuera de Reino Unido están ya cerradas, y estas últimas lo harán esta noche. Además, el Grupo irlandés ha anunciado la paralización de su producción.

Primark ha pedido a sus proveedores paralizar toda la producción actual y ha cancelado todos los pedidos, según el portal Drapers. “Nos hemos quedado sin ninguna otra opción que tomar esta medida”, apunta Paul Marchant, consejero delegado de Primark.

“Tenemos grandes cantidades de stock en nuestras tiendas, almacenes y en tránsito, que está pagado, y si no tomamos esta acción ahora estaríamos asumiendo la llegada de stock que simplemente no podemos vender”, añade el ejecutivo. “Es una acción sin precedentes para unos tiempos sin precedentes y, honestamente, inimaginables”, concluye el ejecutivo.

Con estas medidas, Primark cierra 376 establecimientos en 12 países, lo que representa una pérdida de alrededor de 650 millones de libras esterlinas (708 millones de euros) en ventas netas cada mes, según ha informado Associated British Foods (ABF), matriz de la compañía.

Primark ha comunicado a través de su página web y de sus redes sociales las razones del cierre de sus locales: “Hemos decidido cerrar nuestras tiendas hasta nuevo aviso pensando en la salud y el bienestar de nuestros empleados. Queremos dar las gracias tanto a nuestros empleados como a nuestros clientes, proveedores y socios por su continuo apoyo.”.

With the health and welfare of our employees and customers at the front of our minds we have made the decision to close our stores in the UK, until further notice. A huge thanks to all our employees, customers, suppliers and partners for their continued support 💙 pic.twitter.com/AynpV8KiQi