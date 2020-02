Osiris Martínez | Woman.es

Seguimos con las claves de las colecciones de Crucero 2020. Las propuestas de ‘entretiempo’ tienen sus propias tendencias, y sus piezas son tan (o más) irresistibles que las de la (ansiada) temporada de primavera-verano que está, cada vez más, cerca.

Nuestra selección de hoy pone el foco en un material que es, en sí mismo, súper tendencia: el punto. Y no de cualquier manera. El Resort 2020 lo propone en total looks, y firmas como Stella Mccartney, Burberry, Gucci o Missoni proponen estilismos compuestos exclusivamente por prendas fabricadas con el material que protagoniza la galería que te hemos preparado a continuación. Prepárate para ver faldas, chaquetas, abrigos, faldas y pantalones ideales que te darán, sin duda alguna, toda la motivación del mundo para fabricarte un look ‘Total knit’... y para triunfar.

El pantalón

Culotte de punto, de Stradivarius, 15,99 €.

El jersey armado

Jersey con hombreras, de Bershka, 19,99 €.

El top

Top de crochet, de Mango, 22,99 €.

El vestido de canalé

Vestido ceñido, de H&M, 24,99 €.

La capa

Capa de punto, de Parfois, 29,99 €.

El abrigo

Abrigo de punto con detalles de volantes, de Zara, 39,95 €.

La camiseta

Camiseta de manga corta de punto, de Cortefiel, 49,99 €.

La falda midi

Falda de punto, de Massimo Dutti, 59,95 €.

El jersey con plumas

Jersey de punto con plumas en las mangas, de Uterqüe, 89 €.

El maxivestido

Vestido largo de punto semitransparente, de Bimba y Lola, 150 €.