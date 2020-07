Hemos encontrado un pantalón, que es falda, shorts y bolso al mismo tiempo. ¿Magia? No, son las prendas convertibles de Bershka

Transforma tu look con solo una cremallera.

¿Te acuerdas de los famosos pantalones desmontables de montaña que eran los favoritos de tu padre en los meses de verano cuando salíais de viaje? De clara inspiración en ese estilo de moda, y aprovechando el empuje en los últimos tiempo de los diseños tipo cargo, con múltiples bolsillos, Bershka ha tenido la idea definitiva: fusionar ambas cosas, prendas desmontables y estilo cargo, con lo urbano gracias al tejido vaquero.

No es magia lo que presenta la firma de Inditex, es pura innovación, una vez más. La colección cápsula, que ve la luz con el eslogan 'Look Twice', está formada en el caso de la línea femenina -también hay masculina- por un pantalón vaquero a medio camino entre los joggers por sus bajos elásticos y la ropa de estilo 'working' o multiaventura, con amplios bolsillos laterales, y por una minifalda tipo cargo, también con dos grandes bolsillos en su parte frontal que se transforman en sendos bolsos.

En cuanto veas el vídeo de cómo se transforman las prendas, la primera en unos shorts de talle alto y un bolso ideal para llevar como bandolera, y la segunda en una minifalda de lo más rockera con cremallera frontal que recorre en vertical toda la prenda junto a dos bolsos que nacen de separar los bolsillos -van agarrados al cinturón, que hace las veces de asa del bolso más grande de los dos-, vas a alucinar como lo hemos nosotras al verlo, y te van a entrar unas ganas locas por probarlo.

Y lo mejor de todo más allá de lo divertida y atractiva que es en sí misma la idea, es que ambas piezas están elaboradas con un tejido denim más sostenible, al menos un 50% de cultivo ecológico, de ahí que esté etiquetada bajo el sello Join Life con el que Inditex diferencia a todas sus prendas elaboradas con materiales más respetuosos con el medioambiente.