Un plumífero a todo color es lo único que necesitas para alegrar tus looks de invierno (e ir calentita), según Lucía Bárcena

¡Nos encanta!

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

No hay invierno sin plumíferos, y como buena 'fashion lover' que eres lo sabrás muy bien, ¿verdad? Además de ser el abrigo por excelencia de la temporada y no pasar jamás de moda, estos diseños son, probablemente, los más calentitos y cómodos (con permiso de los abrigos de pelo) para hacer frente a las bajas temperaturas.

Este 2020 ya hemos visto cómo el 'street style' de otoño-invierno ha adquirido otra tonalidad y es que, aunque los colores neutros siguen siendo los verdaderos protagonistas, los tonos alegres se han hecho hueco en las pasarelas y en los escaparates de las principales firmas de moda, con el fin de dar un toque de alegría a este atípico invierno.

Y justamente sobre diseños a todo color venimos a hablarte hoy, pues si eres de las que todavía no se ha atrevido a fichar un plumífero llamativo, espérate a ver el que ha llevado Lucía Bárcena porque creemos que es el más top de la temporada (y tiene el superpoder de diferenciar cualquier look).

La 'influencer' está disfrutando de unos días en la Comunidad Valenciana, tal y como ha ido contando a través de su perfil de Instagram. Y, en concreto, en el último post que ha compartido con todos sus seguidores, la 'it girl' nos ha mostrado un plumífero azul que no nos vamos a querer quitar en todo el invierno.

Se trata de un diseño mate con capucha, confeccionado en tejido elástico y con relleno de plumas naturales (por lo que no puede ser más calentito). Además, cuenta con cierre de cremallera, cinta elástica en los puños y en el bajo, y es impermeable, por lo que se puede llevar incluso en los días más lluviosos.

En concreto, Lucía Bárcena lo ha llevado con unos vaqueros rectos de talle alto, un jersey ajustado de cuello vuelto de color blanco y unas 'sneakers'. Mientras que a modo de complemento, la 'influencer' ha añadido una gorra (que ya sabemos que es el accesorio perfecto para salvarnos de un 'bad hair day'), consiguiendo un look de inspiración noventera de diez.

El plumífero pertenece a la firma Colmar y tiene un precio de 475 euros. Y aunque, por supuesto, es un diseño que funciona fenomenal en looks urbanos o 'sporty' (porque también puede ser la prenda estrella de nuestro look de esquí), también nos lo imaginamos creando estilismos 'mix and match' y combinándolo con botines o botas tipo 'combat'.