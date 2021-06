Gracias a 'El hormiguero' hemos podido ver a Pilar Rubio con los pantalones flare cargados de flores que no paras de ver por todas partes. Y ojo a la manera en la que los ha combinado.

Julia García

Todavía esta disponible en todas las tallas en la tienda online de Zara, pero en cuanto se haga viral el look de Pilar Rubio de anoche en 'El Hormiguero', algo que ya está sucediendo, el pantalón de talle alto acampanado que ha lucido en el programa donde colabora se va a agotar en un visto y no visto, y como te vamos a demostrar a continuación, no es una prenda cualquiera. ¡No puede molar más!

Es posible que, si sigues a las influencers españolas en Instagram, te suene el pantalón que ha llevado la presentadora porque no son pocas las que lo tienen en su armario. Elea Louro y Laura Eguizábal entre otras. Pero el altavoz televisivo tiene un impacto sobresaliente y si encima es Pilar Rubio quien se lo pone, ya puedes correr si te gusta tanto como nos gusta a nosotras.

De marcado estilo setentero, el pantalón en cuestión no es precisamente un básico, sino una de esas prendas de temporada que exprimes hasta que no le quede una gota de zumo.

Puede que dentro de unos años te veas en fotos y pienses que a dónde ibas tú con ese outfit, pero en el presente no puede ser más trendy: tipo flare, de talle alto y bajo acabado en línea evasé, destaca por encima de todo el print floral multicolor, que rebosa vida por los cuatro costados.

Hace tiempo que venimos avisándote de que la paleta de colores del verano es más alegre que nunca; con predominio, eso sí, de la gama de colores pastel. Lo vemos en las colecciones de moda y también en las tendencias dentro del nail art, y este pantalón de Zara es una muestra perfecta de ello.

Amarillos, naranjas, rojos, azules se combinan sobre un fondo rosa que en conjunto no puede ser más 'happy flower'. Un chute de buen rollo y energía visual que nos hace más falta que nunca ahora que empezamos de nuevo a sonreír.

La prenda, que está a la venta por un precio de 29,95 euros, es además muy estilizadora por sus líneas prolongadas, y es mucho más versátil de lo que puede parecer a priori porque combina con tops y blusas de colores muy diversos. De hecho, Pilar Rubio lo ha acompañado de un crop top de crochet muy veraniego, también diseñado en varios colores, pero puedes optar por tops y camisetas de tirantes o manga corta lisas al igual que por una blusa.

Es más, también a la venta en el catálogo online de Zara tienes a golpe de clic una camisa oversized a juego, con el mismo estampado, que es el summum de la alegría. ¿Te atreves?