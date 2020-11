¡Fiesta de pijamas! Mr. Wonderful y Tezenis lanzan la colección más bonita para dormir (y soñar) todo el invierno

Estos pijamas calentitos vienen con extra de buen rollo y dulzura, para todas las amantes del momento sofá, las siestas y las noches 'espaciales'.

SILVIA VÁZQUEZ | WOMAN.ES

Entre confinamientos, toques de queda, teletrabajo y responsabilidad social, este año pasaremos en casa más tiempo que nunca; así que, qué menos que hacerlo con un pijama bonito, ¿no?. Eso es lo que han debido pensar Mr. Wonderful y Tezenis, que se han unido por segunda vez para ofrecernos una colección MONÍSIMA con diseños que prometen ayudarnos a tener dulces sueños cada noche y levantarnos el ánimo incluso en esas mañanas de madrugones.

El resultado de esta esperada colaboración son seis pijamas largos (cuatro modelos confeccionados en algodón y dos en polar, para las más frioleras) con algunos de los clásicos personajes Wonder y frases con todo el ingenio y buen rollo de la marca: un oso perezoso que pide que no le despierten hasta que acabe el invierno, una llama encantada de irse a la cama, un rayo que no se raya por madrugar, una rosquilla que nos da las buenas noches... ¡no pueden ser más tiernos!

Todos los diseños estarán disponibles en las tallas S, M y L pero, eso sí, por tiempo limitado: la cápsula estará a la venta tanto en la tienda 'online' de Tezenis como en algunos de sus establecimientos físicos, a partir del viernes 6 de noviembre y solo hasta el próximo domingo 22 de noviembre... Y todo apunta a que se agotará enseguida.

En la siguiente galería puedes ver todos los pijamas de la línea, cuyo precio oscila entre los 25 y los 32 euros. ¿Se te ocurre una idea mejor para las tardes de siesta o las noches de mantita y peli?