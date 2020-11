Paula Moya encuentra en Zara un vestido negro que parece de lujo pero cuesta 39,95€

Un clásico que no pasa de moda.

Se acerca la Navidad y toca encontrar un look para Nochebuena y Nochevieja. Si no quieres reciclar (olvídate del ‘no tengo nada en el armario’ porque todas sabemos que sí), siempre puedes incorporar un básico a tus vestidos y qué mejor que hacerlo con un básico como un LBD (little black dress, que diría Karl Lagerfeld, o un vestido negro, que diríamos nosotras). uY, ojo, que si estás escasa de ideas, que sepas que Paula Moya ha encontrado en Zara ese típico vestido que cuando tus amigas te pregunte de dónde es se quedarán con la boca abierta cuando les respondas que es de Zara. Amigas, que el vestido de la experta en moda parece de lujo.

Entre las novedades de Zara, hemos encontrado un vestido corto de cuello solapa y manga larga acabada en puño que, aunque es una sola pieza, da la sensación de que es una blusa y una falda. Ceñido en las caderas y suelto en la blusa, nos recuerda a uno de los vestidos más bonitos de The Attico. Eso sí, el de Zara cambia de color y en lugar de ser fucsia es negro.

A la venta en la web de Zara por 39,95€, el vestido que ha encontrado Paula Moya es de esas prendas que merece la pena tener en el armario. Es elegante, es sofisticado, es sexy y sienta como un guante. ¿Se le puede pedir algo más a un vestido?

Además, es fácil de combinar. Aunque la influencer lo ha lucido con unas sandalias de fiesta, si pruebas a llevarlos con unas botas cowboy de caña alta, como las que te hemos dejado en esta fotogalería.