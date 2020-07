Para una fiesta cóctel, o para una cena romántica, o para pasar por el malecón, sea lo que sea no te vas a querer quitar esta joya firmada por Charo Ruíz.

Paula Echevarría no tiene competencia. Al menos no cuando de inspirarnos looks se trata. La actriz que tiene más de tres millones de seguidores en Instagram es por muy lejos la influencer que más nos conquista con su vestuario, accesorios y tendencias. Y aunque durante estas vacaciones de verano ha sacado la artillería pesada, ayer se coronó con un maravilloso mini vestido corto, en blanco roto de estilo boho. Este es y no cabe la menor duda, el vestido más bonito de su armario.

Paula se encuentra en Marbella junto a su novio Miguel Torres, y ayer disfrutaron de una romántica cena. Así que Paula lo (nos) sorprendió con un mini vestido firmado por Charo Ruíz, que es todo un acierto. El modelo se llama Vaiana, y se trata de un diseño 'off shoulders' con escote bardot y corte princesa; adornado con volante guipur y con dos entredoses verticales ajustados al pecho. La falda es corta, asimétrica y acabada en picos. Esta pieza es un must atemporal de la firma ibicenca, que también lo tiene en color negro y nude.

El vestido está disponible en desde la XS hasta la L y cuesta 419 euros y está confeccionado en algodón lo que lo convierte en un vestido ideal para el verano pues su tejido es fresco, delicado y ligero.

Para combinar el vestido escogió unas sandalias planas de Valentino, un bolso negro firmado por Chanel y unos originales pendientes de Fetiche (28,95 €). Los pendientes con forma de Ancla marinero tienen un pequeño detalle en forma de corazón y se cierran a presión. Son largos (6,5 cm) así que su caída es muy llamativa y viene genial para vestidos, tops y blusas que tengan escote bardot o barco. Además, es una pieza libre de níquel, por lo que no debería de causar alergia.