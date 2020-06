Una de las prendas imprescindibles del verano 2020.

No hace ni 24 horas que rescatábamos el último look de Paula Echevarría por ser esa opción soñada con la que todas desearíamos volver a la oficina. Básica, sencilla y cómoda, lo que más nos gustaba era su blazer estructurada, con hombreras y estampado de cuadros vichy. Pero quizá no prestamos demasiada atención a sus shorts vaqueros de Zara que no han pasado para sus seguidoras nada desapercibidos. En su página web ya cuentan con las tallas más grandes agotadas. Una de las consecuencias "efecto Paula" que todavía permite hacernos con ellos en la 32, la 34, la 36 y la 38 antes de que pasen a mejor vida.

Y es que si esta prenda ha alcanzado tanto éxito, de ello se encarga un precio que ni siquiera alcanza los 20 euros. Su diseño en azul lavado, tiro alto, botones centrales metálicos y bajo además acampanado y con ciertos rotos lo respaldan.

Nos atrevemos a decir que, con modelos como este, es imposible que una prenda tan característica no se convirtiese en el centro de todas las firmas, desde aquellas más 'low cost' hasta las más exquisitas, para ser lo más reclamado por el público.

Junto a las bermudas y las mallas de ciclista, los shorts vaqueros son una de esas piezas imprescindibles del verano. Y están más que preparadas para formar parte de looks informales pero también de aquellos más elegantes en los que cualquier zapato con un discreto tacón son la mejor clave de estilo.

Las que más saben de moda ya han empezado a lucirlos en las redes sociales. Con zapatillas deportivas, con 'ugly sandals' e, incluso, con botas cowboy a pesar de las altas temperaturas. Por eso, para que tú también puedas presumir de una de las tendencias más potentes del momento, en Woman.es hemos preparado la selección de los modelos más originales, cómodos y que mejor (nos) sientan a todas. ¡Te encantarán!