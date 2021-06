Paula Echevarría sabe que estas sandalias de tiras de Mango van genial con cualquier prenda

La actriz tiene muy claro que vestido largo y sandalias planas es una combinación infalible y no duda en exprimirla siempre que puede.

Julia García

Paula Echevarría ha encontrado su fórmula favorita para dar la bienvenida al verano que no es otra que la que une vestido largo y sandalias planas en una misma ecuación. En los últimos días así nos lo ha dejado claro. Primero con uno de manga larga en color blanco con delicados bordados en distintos tonos de Antik Batik que lució con unas sandalias camel y después con uno rojo de Koala bay que acompañó de calzado negro de la misma firma. Y a nosotras, que somos tan adeptas a esta combinación como lo es la asturiana, nos encanta.

Afortunadamente esta temporada vamos a tener muy fácil optar por este mix siempre que queramos sin tener por ello que repetir diseño porque son muchas las ideas de estilismos que estamos tomando como inspiración de las celebrities en este sentido y, sobre todo, infinitas las propuestas que pueden comprarse en nuestras tiendas favoritas en la actualidad.

El look que la asturiana acaba de mostrar en su perfil de Instagram nos gusta especialmente porque sigue esta línea con un alegre vestido largo vaporoso de manga corta, escote en v, cintura marcada y gran abertura en la falda con estampado en tonos morados de Cool the Sack al que no ha tenido más que añadir unas gafas de sol, un bolso blanco y unas sandalias planas que, desde ya, se han convertido en las más buscadas.

Decimos que han pasado a ser las más buscadas porque pocas cosas nos gustan más que un par de sandalias que puedas llevar siempre que quieras porque encajan con todo. La versatilidad es la principal cualidad que le pedimos al calzado en la época estival junto con la comodidad, ya que recurrir a ellas tanto para llevar un estilismo como el de Paula Echevarría como para acompañar un minivestido, un mono, unos shorts o hasta unos vaqueros es imprescindible para que entren en la categoría de piezas todoterreno.

Estas en concreto lo son por su color, un tono oliva que encaja con cualquier variedad cromática, por su diseño con tiras y punta cuadrada, además de, por supuesto, por el mero hecho de ser planas.

Pertenecen a la nueva colección de Mango y están también a la venta en la tienda online de la firma en color negro por 39,99 euros. No se nos ocurre una mejor alternativa a las sandalias de cuerdas que ya fueron virales hace unos años y que han vuelto dispuestas a reinar de nuevo.