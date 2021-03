Si, como Paula Echevarría, tú también quieres empezar a llevar las piernas al aire, ficha su combinación de vestido corto (de las rebajas) + botas (casi) planas

Damos el pistoletazo de salida a los looks de entretiempo. ¡Viva!

SILVIA VÁZQUEZ

Lo confesamos: por aquí estamos deseando que empiece ya el buen tiempo. Y, a juzgar por lo que vemos en Instagram, no somos las únicas. ¿O cómo explicas sino que Paula Echevarría se haya atrevido ya con un estilismo 100% primaveral?

Después de varias semanas compartiendo con sus seguidores algunas ideas para vestir bien en el entretiempo -si no los has visto, ficha el vestido de las rebajas de Mango que combinó con botas blancas y el 'total look' de Lefties con abrigo fino y vestido corto- parece que la actriz ya ha abierto definitivamente las puertas de su armario a las tendencias de la nueva temporada. ¡Y nos encanta!

Así lo confirma su último post en las redes sociales, donde ha posado con un precioso vestido de corte 'oversize' que ha llevado junto con unas botas de caña media para dejar sus "piernitas al aire", tal como ella misma ha escrito. Y resulta innegable que la combinación es un acierto total para estas semanas de transición hacia la primavera en las que no siempre es fácil vestirse acorde al tiempo.

¿Te ha gustado el vestido de estampado floral que ha llevado Paula? Pues estás de suerte amiga porque, como te adelantábamos en el titular, ¡está rebajado! La pieza forma parte de la colección de otoño-invierno de Maggie Sweet, una firma española en la que también confían Cristina Pedroche o Marta Hazas entre otras 'celebs', y en estos momentos lo encontramos en su web con un 70% de descuento. De esta forma, el vestido en cuestión ha pasado de los 74,95 euros que costaba inicialmente a los 22,49 euros actuales. ¡Maravilla! Pero ojo, que ya se ha agotado en varias tallas y, con el 'efecto Paula Echevarría' de por medio, no tardará mucho en agotarse del todo.

Mención aparte merecen sus botas, que son un diseño de It Shoes, una marca que habitualmente lucen 'influencers' de la talla de Natalia Coll o Agostina Saracco. Las que ha elegido la intérprete de 'Velvet' nos gustan por su exterior (en ante de color topo) pero nos han conquistado por su interior, donde guardan un secreto: ¡una cuña 'oculta' de 4 centímetros! Es decir, el tacón justo para sumar un poco de altura y estilizar la silueta, sin terminar el día con dolor de pies (¡incluso estando embarazada!). Su precio es de 179 euros y puedes hacerte con ellas en su tienda 'online' desde la talla 35 hasta la 42.