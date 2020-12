Paula Echevarría tiene la chaqueta 'oversize' estampada más original de la temporada (e ideal para llevar con cinturón)

La prenda definitiva para diferenciar tus looks de invierno.

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

Paula Echevarría no nos da tregua, estilísticamente hablando. Prácticamente, de forma diaria, comparte sus estilismos en su perfil de Instagram y, confesamos, no hay día en el que no nos enamoremos de alguna de sus prendas.

La actriz se ha querido adelantar a la despedida del 2020 con una nueva instantánea que ha compartido con sus más de 3 millones de seguidores de esta red social. Como pie de foto ha añadido el mensaje "Walking on sunshine" ("Caminando bajo el sol") y ha añadido los hashtags #ÚltimosDíasDe2020 y #2021IsComing, y es que efectivamente a la actriz le espera un año lleno de buenos momentos, ya que su familia crecerá con la llegada de su bebé junto a Miguel Torres.

En la imagen la vemos posando con un look de estética 'comfy' (que ya sabemos que se ha convertido en una de las favoritas de la actriz, especialmente durante estos últimos meses): un estilismo 'total black' protagonizado por unos leggings, una sudadera amplia y las botas más calentitas de la temporada, las clásicas UGG.

Pero, como siempre, Paula Echevarría ha sabido dar un toque único al look al romper el monocolor con una chaqueta 'oversize' estampada que nos atreveríamos a decir que es la más original del armario de la actriz (además de calentita, por supuesto).

Es una chaqueta de color rojo, fabricada en mezcla de lana, con estampado horizontal de motivos étnicos en blanco y negro. Además, cuenta con cuello de solapa, manga larga y detalle de broche de piel.

El diseño pertenece a la firma & Me Unlimited y tiene un precio de 129,90 euros. Paula Echevarría la lleva suelta y abierta, dejando a la vista su look negro, pero en el 'lookbook' de la marca proponen llevarla con un cinturón con hebilla XXL, una propuesta que, sin duda, nos ha enamorado.

Si querías una prenda original que diferenciara tus looks, ya puedes dejar de buscar porque aquí la tienes.