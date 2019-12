Paula Echevarría y el abrigo de pelo de Mango que se está agotando en la página web

No te lo querrás quitar en todo el invierno.

Ya desde el año pasado vimos tanto en la pasarela como en el armario de muchas celebrities que los abrigos de pelo volverían a conquistar el invierno. Poco a poco asomaron entonces la cabeza en la calle, y ha sido esta temporada cuando definitivamente la han conquistado.

Solamente en las últimas semanas hemos visto a numerosas caras conocidas lucir un diseño de este estilo: Chiara Ferragni, Edurne y Katie Holmes han sido algunas de ellas. Todas, eso sí, han llevado piezas de estilos distintos entre sí, siendo la de esta última, Katie Holmes, la que más se acerca a las tendencias del momento, al ser oversized y largo, del mismo estilo del que acaba de mostrar que tiene en su vestidor Paula Echevarría, que también se ha apuntado a la moda de los abrigos maxi de pelo.

De corte recto, con solapas grandes y cierre abotonado, la asturiana ha apostado por un modelo de Mango que la marca española fabrica en tres colores: el que tiene la protagonista de 'Velvet', en un tono a medio camino entre el gris y el marrón claro, en crudo, y en granate.

Todos ellos tienen el mismo precio, 99,99 euros, y están disponibles en la tienda on line de la firma de origen catalán. Desgraciadamente para aquellas que tengan tallas pequeñas, está agotadas en el color de Paula Echevarría, pero sí puede ser tuyo todavía si tus tallas son medias o grandes.

El abrigo es de aspecto tan amoroso -va forrado por dentro, es decir, que no solo lo parece, sino que lo es- que es la típica compra que no te acabas quitando de encima en todo el invierno. Entre otras, también porque el corte y el diseño del mismo favorecen que pueda adaptarse a un sinfín de looks, tanto formales, como casual, que es como lo ha combinado Echevarría, e incluso de estilo más deportivo, camino que nos mostró a comienzos del otoño Hailey Baldwin.

En definitiva, es una inversión segura. Por lo menos sabes que le sacarás partido de sobra, algo que no siempre ocurre cuando se nos encaprichan determinadas prendas.