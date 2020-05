Estampado y fluido, así serán los shorts que vamos a llevar este verano

El photocall de pasillo diario de Paula Echeverría es uno de nuestros 'must' diarios y es que sus looks veraniegos nos han enamorado. Desde que comenzó la cuarentena la actriz ha sorprendido con sus estilismos entre causales, cómodos, clásicos y femeninos, y ha conseguido que prácticamente todas sus prendas se conviertan en nuestros caprichos de confinamiento.

Cansada del típico selfie, la protagonista de 'Velvet' decidió probar otro filtro y nos sorprendió con un simpático collage de cuatro instantáneas en la que apostó por un una camiseta gris con apliques de pedrería en los hombros y unos shorts de tejido fluido, estampado paisley en tono mostaza, y diseño amplio. Una combinación cromática que nos recuerda que el verano está a la vuelta de la esquina.

La camiseta es de Dolores Promesas en color gris, manga corta y confecciona en algodón desgastado y con una aplicación de pájaros de pedrería en los hombros. Pertenece a la nueva colección de la firma y está disponible desde la XS hasta la L por 79,90 euros.

Los shorts, sin embargo, son los grandes protagonistas de este look porque gracias a su estilo fluido, ancho y de talle alto definen y alargan las piernas incluso si usas sandalias planas. Este tipo de pantalón corto es perfecto para el verano y sobre todo para lucir con la piel bronceada. El modelo es de Vanessa Bruno y está disponible en la web de Cool the sack. Se trata de una propuesta fresca y cómoda que tiene un precio de 150,50 euros en oferta, pero hemos llegado tarde. El short ya cuelga el cartel de 'Sold Out'. Aunque la web nos da la oportunidad de poner nuestro mail para que nos avise cuando vuelva a estar disponible. Esperamos que sea pronto, porque nos hemos quedado con las ganas de copiar este maravilloso look veraniego.