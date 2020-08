Patricia Conde y la camiseta que queda igual de bien con pantalones 'slouchy' como con unos 'shorts' vaqueros

Le hemos buscado un clon.

Como ocurre con los pantalones vaqueros, nunca hay demasiadas camisetas en un armario. Da igual que seas chico o chica, a lo largo de tu vida habrás acumulado un buen puñado de camisetas que, aunque para el resto sean muy similares, para ti siempre habrá un detalle que marque la diferencia. Cuántas veces habremos escuchado preguntar a nuestras madres: ¿otra camiseta te has comprado? O ¿ya estás estrenando una camiseta nueva? Y la respuesta siempre es la misma: “sí” porque si hay algo que nos encanta de las camisetas es que son muy versátiles y que nunca pasan de moda. Ahora tenemos una nueva es nuestro radar y la hemos encontrado en el Instagram de Patricia Conde.

La actriz y presentadora rebuscó en el fondo de su armario para encontrar una camiseta de The Kooples Official Paris, que compró hace un par de temporadas y que ha vuelto a rescatar para posar en una de sus fotos en la red social.

¿La pena? Que actualmente no está la venta en la web de la firma parisina, pero, ojo, que eso no significa que no podamos copiarle la idea. Así que nos hemos lanzado a la búsqueda de una similar y el caso es que la hemos encontrado.

En la sección de mujer de The Kooples Official Paris hemos encontrado una camiseta parecida a la de Patricia Conde. Con un acabado desgastado y serigrafiada, nuestro fichaje en la web de la firma cuesta 85€, está serigrafiada y queda igual de bien con unos pantalones slouchy como unos shorts vaqueros. Además, de cara al otoño, nos encanta para combinarla con una chaqueta americana, unos pantalones de cuero (o efecto cuero) y botines a juego.