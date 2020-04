En ella hay cabida para diseños 'slouchy' pero también para los pitillos y aquellos repletos de rotos.

NATALIA MORÁN | WOMAN.ES

Vaqueros y más vaqueros. Nunca serán suficientes. Y es que nunca querremos que lo sean. Da igual si se repiten ciertos tonos en nuestra colección o si hay cortes muy similares, por no decir iguales, en nuestro fondo de armario. Siempre nos enfrentamos a la misma historia: si de repente cualquier firma lanza un nuevo modelo cuyos patrones nos revelan a gritos que son los que mejor sientan, allá que vamos a por ellos. Precisamente lo que te va a pasar ahora cuando descubras los seis modelos a los que Zara les concede un lugar privilegiado en su espacio web y que desde Woman.es hemos seleccionado como aquellos que se encumbrarán como la solución perfecta ante cada una de tus rutinas, eventos o citas.

Así, repasamos desde los famosos diseños 'slouchy' -la mejor opción para pasar los días de cuarentena por su estilo holgado que son sinónimo de comodidad- hasta aquellos en los que los abundan los rotos -apunta: pueden ser el modelo primaveral por excelencia si los combinas con unos simples mocasines-.

Por no hablar de los cortes que protagonizaron la década de los 90, en los que un bajo acampanado y un tiro alto vuelven a nuestras vidas para retomar esa tendencia que querrás llevar cada día a la oficina. Y por supuesto que no podían faltar los pensados para esas citas más especiales en las que un tacón puede potenciar, aún más si cabe, el poder de los vaqueros pitillos que no hemos dejado de llevar día tras día desde hace mucho tiempo.

Así son los seis modelos de pantalones vaqueros firmados por Zara que mejor sientan Ver 6 fotos

Pero el resumen definitivo acerca de la prenda más básica y versátil de todos los tiempos es que, más allá de estar firmados cada uno de ellos por el gigante de Inditex, es que cuentan con una comodidad inherente que en sus patrones se puede apreciar a simple vista y que te llevarán a querer incluirlos a tu colección.