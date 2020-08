¿Qué te apuestas a que estos pantalones vaqueros anchos y rotos de Bershka serán lo primero en agotarse de la colección de Garfield?

El gato naranja más sarcástico llega a lo nuevo de Bershka.

SILVIA VÁZQUEZ | WOMAN.ES

Es un hecho: los pantalones vaqueros de Bershka son un éxito entre las 'millennials'. Por poner un par de ejemplos recientes: María Pedraza los lleva superanchos y muy lavados en la nueva campaña de la marca, combinados con un 'crop top' blanco, y Aitana aparece con un 'lookazo' en su último videoclip gracias a unos 'jeans', oscuros y repletos de rotos, de la marca de Inditex, junto a una camiseta masculina 'oversize' y unas zapatillas.

En definitiva, no hay chica que no tenga (o desee) al menos unos vaqueros de Bershka en su armario y, su último lanzamiento junto a Garfield, promete traspasar generaciones y convertirse en su próximo 'sold out'.

Rebajas de Bershka, los 12 mejores vaqueros para arrasar esta temporada Ver 12 fotos

No nos extraña que en los últimos tiempos sus colecciones cápsula hayan causado furor entre jóvenes y no tan jóvenes, pues la firma gallega se ha embarcado en un continuo 'revival' en el que han participado desde las muñecas Bratz (sí, esas con cabezas de magnitud desproporcionada, ojos rasgados y botas con plataformas imposibles) o 'Las Supernenas' (junto a las tres protagonistas de 'Skam', la serie adolescente del momento) hasta el eterno Mickey Mouse, en su versión más gamberra.

Ahora le ha tocado el turno a Garfield, ese gato anaranjado y perezoso que nos conquistó en los 80 y cuyo humor y sarcasmo nunca ha pasado de moda. ¿El resultado? Una línea con prendas masculinas, femeninas y unisex entre las que encontramos camisetas, tops, sudaderas, bermudas, zapatillas... y los comentados vaqueros con el dibujo del famoso felino.

- Bershka rebaja sus vaqueros más vendidos y es fantasía pura

- Estas sandalias de tacón de Bershka no solo son super cómodas y tendencia, sino que cambian de color con la luz del sol y nos parece lo más

De patrón recto y holgado, con una raja en la rodilla tal como dicta la tendencia y descosidos en los bolsillos traseros, estos 'jeans' de color azul lavado tienen todas las papeletas para ser el 'superventas' de la línea Garfield & Bershka. Acaban de llegar a la tienda 'online', están disponibles desde la talla 32 hasta la 40, cuentan con la etiqueta 'join life' (que garantiza el uso de algodón orgánico para su fabricación), tienen un precio de 39,99 euros... y mucho (pero que mucho) rollo.

La modelo de la web los luce con un sencillo top blanco y unas 'chunky sneakers' y es que no hace falta más para marcarte un 'outfit' urbano y juvenil. ¡Nos encanta!