Estos pantalones de pinzas de Uniqlo son más cómodos que cualquier vaquero

La mejor alternativa para escapar de los jeans y no tener que rendirse ante los joggers en el día a día.

Julia García

Una de las cosas que descubrimos durante el confinamiento es que los vaqueros no eran tan cómodos como pensábamos. ¿O es que hubo alguna valiente que se los puso para teletrabajar, para hablar por videollamada con sus amigos o para hacer sesiones interminables de Netflix de nuestras series y películas preferidas?

Ahí nos rendimos ante el placer que suponía estar todo el día con conjuntos de punto, con chándals y hubo incluso quien no se quitó el pijama. En cualquier caso nos sirvió para hacer una especie de détox de los jeans que no nos vino mal porque vivíamos bastante enganchadas a estos. De este modo hemos descubierto que hay muchas otras opciones sin contar con las anteriores mencionadas que pueden no solo cumplir con el mismo cometido que los tejanos sino que además son incluso más confortables.

Un ejemplo, los pantalones de pinzas. No los que tienes en mente excesivamente rígidos, con tela que provoca picor en la piel y que son propios de los looks excesivamente serios, sino una nueva hornada de este tipo de prendas que cada vez es más fácil encontrar en nuestras firmas de cabecera y que prometen dar mucho juego.

No implican la sobriedad que crees ni son aburridos porque se llevan, como ves en este look fichado en las redes, exactamente como llevaríamos cualquier vaquero. Le bastan un jersey, un buen abrigo y unas zapatillas para lograr uno de esos estilismos que te sirven lo mismo para ir a tomar algo, para acudir a trabajar a la oficina o para una jornada de turismo por cualquier ciudad del mundo.

Tiene que ser, eso sí, conforme a las nuevas referencias de las que te hablamos. Nada de rigidez ni de solemnidad, mejor un buen corte inspirado en la sastrería masculina como este caso en un material que resulte agradable cuando lo llevas puesto. Justo como los que Uniqlo tiene en su colección.

Han sido creados en lana y poliéster en tres colores -negro, caqui y marrón- para dar mucho juego a nuestro vestuario durante los meses de frío y gracias a su silueta carrot prometen buenos resultados al ser combinados con distintos tipos de calzado y de partes de arriba para que las posibilidades sean tantas como la imaginación te permita.

Pertenecen a la línea U de la firma japonesa y su precio es de 69,90 euros.