Los pantalones estampados por los que te olvidarás (un poquito) de tus vaqueros

Ninguna prenda será capaz de arrebatarle el puesto a unos vaqueros de lavado clásico, y menos si tienes unos en tu armario que te encanta como te quedan, pero ha llegado el momento de alegrar nuestros outfits con una de las tendencias del momento: los pantalones estampados.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Si preguntásemos a cualquier persona de qué prendas de su armario no podría prescindir nunca, seguramente en la lista de la mayoría estarían sus vaqueros favoritos. Y es que, por muchas tendencias que veamos pasar y muchas modas que nos conquisten, nunca nadie podrá destronar al vaquero como rey indiscutible de cualquier armario. Sin embargo, hay una tendencia por la que estamos dispuestas a olvidarnos (un poquito) de nuestros jeans clásicos para hacerle un hueco en nuestros looks: los pantalones estampados.

En los últimos meses, son muchas las instagramers y celebrities, así como firmas, que han apostado por pantalones con estampados que iban más allá de los tradicionales rayas y cuadros. Las flores, el estilo boho o el 'tie-dye' se han convertido en tres de los más populares, pero ahora las pasarelas y las marcas han dado un paso más y ya han inundado las calles con sus diseños.

Los pantalones estampados más alegres, coloridos y originales del momento Ver 11 fotos

Nosotras, que nos hemos enamorado de esta tendencia, ya hemos hecho una selección con nuestros modelos favoritos, que vamos a compartir contigo para que puedas inspirarte y encuentres en ella una opción que se adapte a tus gustos y a tu estilo.

En cuanto a siluetas, podrás escoger la que más te guste, ya que esta tendencia ha llegado tanto a los vaqueros de corte recto o pitillo como a los pantalones fluidos en tejidos mucho más veraniegos como el lino o la seda. Además, también hay opciones de pantalones con cinturilla elástica, por lo que si prefieres la comodidad, también hay alternativas para ti.

-Olivia Culpo sabe cómo convertir un simple pañuelo en el top más elegante

-Amelia Bono se rinde a los clásicos con un bañador de rayas verticales de Oysho

Por supuesto, también hemos intentado incluir mucha variedad de estampados, aunque los motivos florales y retro son los grandes protagonistas. Sobre todo el estampado floral que vemos este año, que está inspirado en la estética 'hippie' de los 70. Unos aires setenteros que se aprecian en multitud de prendas y complementos, y que están en su máximo esplendor.

Por último, pero no por ello menos importante, en nuestra selección también encontrarás opciones para todos los bolsillos y presupuestos, incluyendo desde piezas de diseñador hasta prendas muy asequibles, ¡y hasta rebajadas! No esperes más y hazte con unos pantalones estampados para llevar de colorido, alegría y vitalidad todos tus looks.